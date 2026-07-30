Το φεστιβάλ του Γαστρονόμου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά

Μετά την περσινή διοργάνωση, που έφερε χιλιάδες επισκέπτες στην Πειραιώς 260, η Μεγάλη Γιορτή του Γαστρονόμου επιστρέφει στις 10 και 11 Οκτωβρίου με ακόμη πιο πλούσιο πρόγραμμα.

Θα μαγειρέψουμε με σπουδαίους σεφ, θα δοκιμάσουμε κρασιά και εμβληματικά ελληνικά προϊόντα, θα παρακολουθήσουμε συζητήσεις, γευσιγνωσίες και εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών, θα γλεντήσουμε σε ένα αυθεντικό πανηγύρι, θα γνωρίσουμε εστιατόρια από κάθε γωνιά της χώρας και, φυσικά, θα φάμε και θα πιούμε όσο αντέχουμε, αφού με το εισιτήριό μας έχουμε δωρεάν φαγητό, κρασί, μπίρα, αναψυκτικά και νερό όλη μέρα.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας στο gastronomos.gr/festival

Πρόκειται για το μεγαλύτερο φεστιβάλ ελληνικής γαστρονομίας που έχει γίνει ποτέ, curated από την ομάδα του Γαστρονόμου. Για δύο μέρες, οι χώροι της Πειραιώς 260 θα φιλοξενήσουν μια σειρά από δρώμενα που σχεδιάζονται εδώ και μήνες από την συντακτική ομάδα του περιοδικού. Καθεμία φωτίζει μια διαφορετική πλευρά του ελληνικού πολιτισμού, βάζοντας στο επίκεντρο την κουζίνα μας.

Πρόσωπα που ο Γαστρονόμος συνάντησε στα ταξίδια του σε όλη την Ελλάδα, εστιατόρια, ταβέρνες και καφενεία που ξετρύπωσε σε κάθε απίθανο μέρος, παραγωγοί που βάζουν πλάτη για να αναστήσουν την χαμένη τιμή της αγροτικής ελληνικής παραγωγής και ταπεινοί μάγειρες και μαγείρισσες που μαγειρεύουν με «ψυχή» – μια αλυσίδα από ανθρώπους που ο Γαστρονόμος έχει ξεχωρίσει και που τρυφερά αποκαλεί «ωραίους τρελούς» θα δώσουν το παρών στο φεστιβάλ μας, για να τους γνωρίσετε κι εσείς. Στην πραγματικότητα, είναι το απόσταγμα από την εικοσαετή εμπειρία μας που παίρνει τη μορφή ενός γαστρονομικού φεστιβάλ. Γιατί φέτος, το περιοδικό μας κλείνει 20 χρόνια κυκλοφορίας και αυτή η γιορτή είναι μια ευκαιρία να ξανασυστηθούμε.

Γαστρονομικές και άλλες εκπλήξεις – Μείνετε συντονισμένοι γιατί το πρόγραμμα θα εμπλουτίζεται συνεχώς

Στην αυλή της Πειραιώς 260, είκοσι εστιατόρια, ταβέρνες και καφενέδες από όλη την Ελλάδα θα μαγειρεύουν τις γεύσεις του τόπου τους, ενώ στις υπαίθριες κουζίνες οι φωτιές θα ανάψουν από νωρίς και θα καίνε ασταμάτητα. Στη μεγάλη σκηνή του Live Cooking, Έλληνες σεφ θα παραδώσουν μαθήματα ελληνικής κουζίνας, ενώ στις εσωτερικές αίθουσες οι ειδικοί του Γαστρονόμου θα μας μυήσουν στα μυστικά του κρασιού, του ελαιολάδου, των τυριών και του μελιού, ενώ παραγωγοί, επιστήμονες, μάγειρες και τεχνίτες θα μοιραστούν μαζί μας ιστορίες, γνώσεις και εμπειρίες. Το Σάββατο το βράδυ η γιορτή θα κορυφωθεί με ένα μεγάλο πανηγύρι, με το απαραίτητο συνοδευτικό φαγητό, ενώ την Κυριακή η σκυτάλη θα περάσει στους κορυφαίους σεφ της Αθήνας, που θα μαγειρέψουν ζωντανά για το κοινό. Παράλληλα, δημιουργικές δράσεις για παιδιά, γευσιγνωσίες, εργαστήρια και τα Βραβεία Ποιότητας του Γαστρονόμου συνθέτουν ένα διήμερο αφιερωμένο στις γεύσεις, τους ανθρώπους και τις ιστορίες της ελληνικής γαστρονομίας.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας στο gastronomos.gr/festival