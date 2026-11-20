To ID. Polo, το μικρότερο μοντέλο της αμιγώς ηλεκτρικής γκάμας της γερμανικής εταιρείας είναι περιζήτητο στην Ευρώπη, με το χρόνο αναμονής να φτάνει ακόμη και τους 21 μήνες.

Η μεγάλη αντεπίθεση του ομίλου Volkswagen στην κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων εξελίσσεται σε εμπορικό θρίαμβο, όμως συνοδεύεται από έναν απρόσμενο πονοκέφαλο.

Τα εργοστάσια της εταιρείας στην Ισπανία αδυνατούν να ακολουθήσουν τον καταιγιστικό ρυθμό των παραγγελιών, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι αγοραστές να έρχονται αντιμέτωποι με χρόνους παράδοσης που αγγίζουν σχεδόν τα δύο χρόνια.

21 μήνες αναμονή για το ID. Polo Trend

Το νέο Volkswagen ID. Polo αποδεικνύεται εξαιρετικά δημοφιλές. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του γερμανικού μέσου Edison, από τις περίπου 30.000 παραγγελίες που είχαν καταγραφεί μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, ο αριθμός έχει πλέον σχεδόν διπλασιαστεί, τινάζοντας στον αέρα τον αρχικό παραγωγικό σχεδιασμό. Η μεγαλύτερη πίεση εντοπίζεται στη βασική έκδοση ID. Polo Trend με τη μπαταρία των 37 kWh, όπου ο χρόνος αναμονής φτάνει πλέον τους 21 μήνες.

Αναμονή για τα υπόλοιπα crossover του VW Group

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στη Volkswagen, καθώς τα «αδελφά» μοντέλα του ομίλου που μοιράζονται την ίδια τεχνολογική βάση γνωρίζουν ανάλογη ζήτηση. Το νέο Skoda Epiq, το οποίο κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Navarra στην Ισπανία μαζί με το ID. Cross, έχει ήδη ξεπεράσει τις 80.000 παραγγελίες παγκοσμίως.

Εκεί, οι εκτιμήσεις παράδοσης για το Epiq 55 (με μπαταρία 55 kWh) φτάνουν τους 17 μήνες, ενώ για το μικρότερο Epiq 40 κυμαίνονται γύρω στους 11 μήνες. Την ίδια στιγμή, ασφυκτικά πιέζονται και οι γραμμές παραγωγής του… συγγενικού Cupra Raval.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, αναδύεται κάτι οξύμωρο: όσοι είναι διατεθειμένοι να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, παραλαμβάνουν το αυτοκίνητό τους πολύ νωρίτερα. Στην περίπτωση του ID. Polo, οι ακριβότερες εκδόσεις με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 52 kWh και τον πλουσιότερο εξοπλισμό έχουν προτεραιότητα, αφού προσφέρoυν υψηλότερο περιθώριο κέρδους.

Όπως παραδέχθηκε στέλεχος της εταιρείας στο Edison, οι βασικές εκδόσεις ουσιαστικά «μπλοκάρουν» τη γραμμή παραγωγής. Έτσι, ενώ το ID. Polo στην εισαγωγική έκδοση Trend χρειάζεται 21 μήνες, ο χρόνος αναμονής της σπορ έκδοσης ID. Polo GTI υπολογίζεται σε 7 μήνες.

Προκειμένου να εκτονώσει την κατάσταση και να μειώσει τις λίστες αναμονής, η διοίκηση της Volkswagen εξετάζει πλέον σοβαρά την αναπροσαρμογή της παραγωγικής της δυναμικότητας.

Ο χρόνος αναμονής στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την τον επίσημο εισαγωγέα των αυτοκινήτων Volkswagen στην Ελλάδα, o χρόνος αναμονής για το ID. Polo στη χώρα μας βρίσκεται στους 6 μήνες, με το χρονικό διάστημα να διαφοροποιείται ανάλογα με την ημερομηνία που θα γίνει η παραγγελία, την έκδοση εξοπλισμού και τη μπαταρία που θα επιλεχθεί.

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Το ID. Polo διατίθεται στην Ελλάδα με μπαταρία χημείας LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού), με καθαρή χωρητικότητα 37 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 116 ίππων με τιμή από 21.990 ευρώ. Το αυτοκίνητο προσφέρεται και με μπαταρία NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου) καθαρής χωρητικότητας 52 kWh που συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 211 ίππων με τις τιμές να ξεκινούν σε αυτήν την περίπτωση από 30.590 ευρώ. Στις παραπάνω τιμές, έχει συμπεριληφθεί η επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ.