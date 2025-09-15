Το φθηνότερο Toyota Yaris Cross στην Ελλάδα – Η τιμή και ο εξοπλισμός

Το μικρό ιαπωνικό SUV καταγράφει υψηλές εμπορικές πτήσεις, προτάσσοντας τον οικονομικό και πρακτικό χαρακτήρα του.

Εστιάζοντας στο τρίπτυχο «ποιότητα κατασκευής, προηγμένη υβριδική τεχνολογία, πρακτικότητα», το Toyota Yaris Cross έχει καταφέρει να εδραιωθεί στη λίστα με τα δημοφιλέστερα μοντέλα της ελληνικής αγοράς.

Καθοριστικό ρόλο στις υψηλές εμπορικές πτήσεις του ιαπωνικού SUV έχει διαδραματίσει και η πολύ καλή σχέση ποιότητας-τιμής, μιας και προσφέρει… πολλά και ταυτόχρονα είναι διαθέσιμο από τα 24.120 ευρώ.

Η εν λόγω έκδοση αφορά το υβριδικό σύστημα κίνησης των 116 ίππων/207 Nm (υπάρχει και έκδοση 130 PS), με 3κύλινδρο 1.500άρη κινητήρα βενζίνης, πλαισιωμένο από δύο ηλεκτρομοτέρ – ένα εκ των οποίων λειτουργεί ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας. Η κίνηση φτάνει στους μπροστινούς τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου τύπου CVT.

Σύμφωνα με την Toyota, η επιτάχυνση του μήκους 4.172 χλστ. Yaris Cross στα πρώτα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 11,2 δλ., η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170 χλμ./ώρα, και η κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται στα 4,5 λτ./100 χλμ.

Στο εσωτερικό υπάρχουν άφθονοι χώροι για μικροαντικείμενα, στα πίσω καθίσματα θα βολευτούν -με τους όποιους συμβιβασμούς- τρία άτομα μεσαίου αναστήματος, ενώ η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ ανέρχεται σε 397 λτ.

Στα 24.120 ευρώ προσφέρεται η έκδοση εξοπλισμού “Active” που περιλαμβάνει οθόνη αφής 9” για το σύστημα πολυμέσων, κάμερα οπισθοπορείας, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”, σύστημα αυτόματου κλιματισμού όπως και ηχοσύστημα με 6 ηχεία.

Η δέσμη τεχνολογιών ασφαλείας και υποβοήθησης είναι πλήρης και ενσωματώνει συστήματα όπως ειδοποίηση για απόσπαση προσοχής, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αποφυγή πρόσκρουσης με ανίχνευση πεζών και ποδηλατών, καταστολή επιτάχυνσης σε χαμηλή ταχύτητα στο σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης, υποβοήθηση διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης στο σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης και αποφυγή πρόσκρουσης σε διασταύρωση.

Το Toyota Yaris Cross, όπως και όλα τα μοντέλα της ιαπωνικής μάρκας, συνοδεύεται από εγγύηση 6 ετών, ενώ εφόσον η ετήσια περιοδική συντήρηση του αυτοκινήτου γίνεται σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της μάρκας, η εγγύηση φτάνει έως και τα 11 έτη ή τα 200.000 χλμ., χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.