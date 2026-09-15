To Geely ΕΧ5 μετονομάζεται σε E5: Τώρα διαθέσιμο σε νέες εκδόσεις (+τιμές)

Το Geely Ε5 γίνεται διαθέσιμο με νέα, μεγαλύτερη μπαταρία χωρητικότητας 68 kWh, η οποία του επιτρέπει να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για έως και 475 χιλιόμετρα (WLTP).

Η Geely διευρύνει την γκάμα του E5 στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας τις νέες εκδόσεις PRO+ και Tech+, οι οποίες εξοπλίζονται με νέα μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας 68 kWh και προσφέρουν αυξημένη αυτονομία έως 475 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο WLTP.

Η ανανεωμένη γκάμα ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστική θέση του Geely E5, προσφέροντας στους Έλληνες οδηγούς περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη ευελιξία τόσο στις καθημερινές όσο και στις μακρινές μετακινήσεις τους.

Το Geely E5 έχει ήδη καταγράψει μια ιδιαίτερα δυναμική πορεία στην ελληνική αγορά. Κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026 βρέθηκε στο Top-3 των πωλήσεων της κατηγορίας D-SUV, κατέκτησε τη 2η θέση στις λιανικές πωλήσεις της κατηγορίας του και συγκαταλέχθηκε στο Top-10 των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Τον Ιούλιο, μάλιστα, αναρριχήθηκε στην κορυφή των πωλήσεων της κατηγορίας του.

Η νέα γκάμα του Geely E5

Η έκδοση Geely E5 PRO διατηρεί την μπαταρία των 60 kWh, με αυτονομία έως 430 χλμ. WLTP και ανώτατη προτεινόμενη λιανική τιμή τα 32.990 ευρώ. Οι νέες εκδόσεις E5 PRO+ και E5 TECH+ εφοδιάζονται με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 68 kWh και προσφέρουν μικτή αυτονομία 475 χλμ. βάσει WLTP. Οι ανώτατες προτεινόμενες λιανικές τιμές τους διαμορφώνονται σε 34.990 και 36.990 ευρώ αντίστοιχα.

Με την εφαρμογή του προωθητικού προγράμματος FREEDOM και την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», οι τελικές τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

E5 PRO 60 kWh: 27.990 ευρώ

E5 PRO+ 68 kWh: 29.990 ευρώ

E5 TECH+ 68 kWh: 31.990 ευρώ

Οι τελικές τιμές περιλαμβάνουν την προωθητική ενέργεια FREEDOM και την προβλεπόμενη κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις. Εναλλακτικά του προγράμματος FREEDOM, το Geely E5 διατίθεται και μέσω επιδοτούμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, με δυνατότητα επιλογής επιτοκίου 0% και δόση 220 ευρώ/μήνα ή 3,9%, και δόση 365 ευρώ/μήνα.

Η ολοκληρωμένη πρόταση του μοντέλου συμπληρώνεται από εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών για το αυτοκίνητο και 8 ετών για την μπαταρία υψηλής τάσης.

Από EX5 σε E5

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης της ονοματολογίας των μοντέλων της Geely στην Ελλάδα με τη νέα ευρωπαϊκή ονοματολογία της μάρκας, και ενόψει της άφιξης του νέου Geely E2, το αμιγώς ηλεκτρικό Geely EX5 θα διατίθεται πλέον στην ελληνική αγορά με την ονομασία Geely E5, χωρίς καμία αλλαγή στα χαρακτηριστικά, τον εξοπλισμό ή τις τεχνολογίες του.