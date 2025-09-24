Το Geely EX5 βρίσκεται στο The Mall Athens

To νέο Geely EX5 παρουσιάζεται στο κοινό του μεγαλύτερου εμπορικού κέντρου της χώρας.

Στο The Mall Athens βρίσκεται το Geely EX5, επιτρέποντας στο κοινό να γνωρίσει από κοντά το SUV των 4,615 μέτρων.

Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο pop up stand, οι επισκέπτες μπορούν να συστηθούν με το μοντέλο που ξεχωρίζει για τον σύγχρονο σχεδιασμό του, τον πλήρη εξοπλισμό του και τις προηγμένες τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας που ενσωματώνει. Συνδυάζει πρακτικότητα και επιδόσεις, προσφέροντας την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης με τρόπο φιλικό προς τον οδηγό και το περιβάλλον.

Όπως αναφέρει η Geo Mobility Hellas, η οποία εκπροσωπεί την Gelly στη χώρα μας, η παρουσία του EX5 στο The Mall Athens, δίνει τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να ζήσει από κοντά την εμπειρία της μάρκας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το αυτοκίνητο από κοντά και να προγραμματίσουν ένα test drive, ώστε να βιώσουν την εμπειρία οδήγησης του Geely EX5 και να διαπιστώσουν το χαρακτηριστικά άνεσης και ασφάλειας από τα πρώτα λεπτά συμβίωσης μαζί του.

Παράλληλα, το μοντέλο προσφέρεται με το προωθητικό πρόγραμμα Freedom 100 και τιμή εκκίνησης από 29.990 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του οφέλους από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».