Το Gov.gr Wallet αναβαθμίζεται – Πώς θα ενημερώνεστε για αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης

Η αναβάθμιση του ψηφιακού πορτοφολιού σηματοδοτεί την άμεση ενημέρωση των οδηγών εφόσον επιβληθεί ανάκληση της άδειας οδήγησης για παράβαση του ΚΟΚ.

Το Gov.gr Wallet αναβαθμίζεται καθιστώντας άμεση την ενημέρωση των οδηγών εφόσον ανακληθεί η ψηφιακή άδεια οδήγησης (στο κινητό τηλέφωνο) λόγω τέλεσης τροχαίας παράβασης.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την αναβάθμιση οι πολίτες ενημερώνονται άμεσα μόλις η ψηφιακή άδεια οδήγησης ή η ψηφιακή ταυτότητα στο Gov.gr Wallet, ανακληθεί.

Η ανάκληση εγγράφου από αρμόδιο φορέα μπορεί να γίνει σε διάφορες περιστάσεις, όπως για παράδειγμα ανάκληση της άδειας οδήγησης από την ΕΛ.ΑΣ. λόγω παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ή από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Επιπλέον, πραγματοποιείται και μόλις δηλωθεί η απώλεια ταυτότητας.

Στις περιπτώσεις αυτές, με το άνοιγμα του Gov.gr Wallet, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και ο πολίτης μπορεί να ελέγχει την εφαρμογή για να διαπιστώσει ποιο έγγραφο έχει ανακληθεί.

Εν συνέχεια μπορεί να δοκιμάσει να προσθέσει εκ νέου το έγγραφο στο Gov.gr Wallet. Αν αυτό δεν επιτρέπεται, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Επιπλέον, η προσθήκη εγγράφων στο Gov.gr Wallet γίνεται πιο εύκολη, χάρη στην αυτόματη συμπλήρωση του κωδικού μιας χρήσης (OTP). Μέχρι σήμερα, ο χρήστης έπρεπε να ανοίξει το μήνυμα SMS με τον εξαψήφιο κωδικό και να τον πληκτρολογήσει χειροκίνητα στην εφαρμογή.

Πλέον, με τη συγκατάθεσή του, ο κωδικός συμπληρώνεται αυτόματα μόλις φτάσει το μήνυμα στο κινητό, επιτρέποντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας γρήγορα και χωρίς λάθη.