Το ηλεκτρικό Suzuki Vitara στο Golden Hall

Η Suzuki παρουσιάζει το νέο e Vitara, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της, στο γνωστό εμπορικό κέντρο.

Στο Golden Hall φιλοξενείται το e Vitara, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Suzuki. Το μοντέλο θα βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο έως τις 4 Μαΐου.

Το Suzuki e Vitara ξεχωρίζει με δυναμικές γραμμές και σύγχρονο εσωτερικό με ψηφιακές λύσεις που ενισχύουν την άνεση και την πρακτικότητα. Βασισμένο στη νέα πλατφόρμα HEARTECT-e, έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά ως ηλεκτρικό όχημα, προσφέροντας χαμηλό βάρος, υψηλή ασφάλεια και ευρυχωρία.

Το σύστημα ηλεκτροκίνησης με τις μπαταρίες LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου), εξασφαλίζει υψηλή αποδοτικότητα, αξιοπιστία, ενώ η τετρακίνηση ALLGRIP-e με δύο ανεξάρτητα eAxles προσφέρει ακριβή έλεγχο και αυξημένη πρόσφυση σε δύσβατα εδάφη, με ειδική λειτουργία Trail.

Το e Vitara διατίθεται με μπαταρίες 49 kWh και 61 kWh, σε εκδόσεις 2WD και 4WD, προσφέροντας αυτονομία έως 426 χλμ. (WLTP)..

Με το Suzuki Connect, η καθημερινότητα του οδηγού γίνεται πιο άνετη και λειτουργική, αξιοποιώντας σύγχρονες δυνατότητες όπως ο εντοπισμός του οχήματος, ο έλεγχος της φόρτισης, ο απομακρυσμένος έλεγχος κλιματισμού, ο σχεδιασμός διαδρομών και η παρακολούθηση της κατάστασης της μπαταρίας.

Το Suzuki e Vitara συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών (ή 100.000 χλμ.) για τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη, με δυνατότητα επέκτασης έως τα 10 χρόνια ή 200.000 χλμ. μέσω του προγράμματος Suzuki Care+, ενώ προσφέρεται επίσης 12ετής εγγύηση για το αμάξωμα και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. Η εγγύηση της μπαταρίας ανέρχεται σε 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα.