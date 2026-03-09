Το Jeep Avenger 4xe στον Παρνασσό

Η τετρακίνητη έκδοση του μικρότερου SUV στην ιστορία της Jeep θα βρίσκεται στο χιονοδρομικό κέντρο έως το τέλος Απριλίου.

Την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Jeep Avenger 4xe θα έχουν έως το τέλος Απριλίου οι επισκέπτες του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.

Οι επισκέπτες θα το δουν από κοντά στο πλέον κεντρικό σημείο της εγκατάστασης, στα εκδοτήρια των εισιτηρίων, ενώ τα Σαββατοκύριακα και κατόπιν συνεννόησης θα υπάρχει δυνατότητα test drive.

Με την αυθεντική τετρακίνηση 4xe να εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση ακόμα και στις πλέον απαιτητικές συνθήκες, το Jeep Avenger υποστηρίζει με συνέπεια όλες τις outdoor δραστηριότητες, όπως αναφέρει η μάρκα.

Η τετρακίνητη έκδοση του μικρότερου SUV στην ιστορία της Jeep προσφέρεται με εισαγωγική τιμή 29.990 ευρώ, πλήρη εξοπλισμό και 8ετή εγγύηση μηχανικών μερών και οδική βοήθεια.

Το μοντέλο κινείται από 1.200άρη κινητήρα βενζίνης των 136 ίππων, πλαισιωμένο από ηλεκτρομοτέρ ισχύος 21 kW που είναι ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη των 6 σχέσεων. Τους πίσω τροχούς κινεί ένας ανεξάρτητος ηλεκτροκινητήρας επίσης με 21 kW, χαρίζοντας στο μοντέλο τετρακίνητη υπόσταση.

Η μέγιστη συνδυαστική ισχύς είναι 145 ίπποι, με δυνατότητα για αμιγώς ηλεκτρική κίνηση υπό συνθήκες χαμηλού φορτίου και απόσταση έως ενός χιλιομέτρου.

Το off-road ταλέντο του μοντέλου ενισχύουν τα 210 χλστ. που το χωρίζουν από το έδαφος, τα ειδικά ελαστικά M+S, όπως και το σύστημα Selec-Terrain που περιλαμβάνει τα προφίλ οδήγησης Auto, Snow, Sand/Mud και Sport.