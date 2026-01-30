Το Καρπενήσι έρχεται πιο κοντά στην Αθήνα – Ο νέος δρόμος που μειώνει τις αποστάσεις

Συμπληρώνονται σιγά-σιγά τα κομμάτια του παζλ για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού που αφορά τον νέο οδικό άξονα Λαμία-Καρπενήσι.

Με αγωνία περιμένουν οι κάτοικοι της Φθιώτιδας και της Ευρυτανίας τις εξελίξεις στον διαγωνισμό του έργου «Οδικός Άξονας Λαμία-Καρπενήσι, τμήμα Σύνδεση πέρατος παράκαμψης Μακρακώμης με ανατολικό μέτωπο Σήραγγας Τυμφρηστού».

O οδικός άξονας, με μήκος περίπου 30 χλμ., έχει ως αφετηρία το πέρας του ανατολικού μετώπου της υφιστάμενης Σήραγγας Τυμφρηστού και πέρας το δυτικό όριο της κατασκευασθείσας παράκαμψης Μακρακώμης. Ο δρόμος ακολουθεί νέα χάραξη, με εξαίρεση μικρά τμήματα στα άκρα του έργου.

Το έργο βγήκε σε δημοπράτηση περίπου στα μέσα του 2023 και έχει πραγματοποιηθεί το Α’ στάδιο του διαγωνισμού που αφορούσε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απ’ όπου προέκυψαν 6 συμμετέχοντες.

Παράλληλα, το περασμένο καλοκαίρι ολοκληρώθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση και πλέον δρομολογείται η μετάβαση στο Β’ Στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή η πρόσκληση των συμμετεχόντων στην υποβολή των οικονομικών προσφορών, απ’ όπου θα προκύψει ο ανάδοχος. Η διάρκεια των έργων έχει οριστεί σε 54 μήνες από την υπογραφής της σύμβασης κατασκευής.

Η υλοποίηση του οδικού άξονα θα σηματοδοτήσει την άρση της οδικής απομόνωσης για το Καρπενήσι και τις γύρω περιοχές. Επιπλέον, θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια, θα προσφέρει μικρότερους χρόνους μετακίνησης, και θα δώσει αναπτυξιακή και τουριστική ώθηση τόσο στην Ευρυτανία όσο και στο ορεινό τμήμα της Φθιώτιδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο νέος δρόμος θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ Λαμίας και Καρπενησίου κατά περίπου 30 λεπτά, ενώ θα επιταχυνθεί αντίστοιχα και η μετάβαση από την Αθήνα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η αρτηρία έχει μελετηθεί ως οδός κατηγορίας ΑΙΙ, με ταχύτητα μελέτης 70 χλμ/ώρα και τυπική διατομή β2 (συνολικού πλάτους οδοστρώματος 8μ, που περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75 μ. και εξωτερική λωρίδα καθοδήγησης 0,25 μ. ανά κατεύθυνση). Προβλέπεται Πρόσθετη Λωρίδα Κυκλοφορίας (ΠΛΚ) κατά τμήματα, ιδίως στο ανηφορικό ρεύμα. Στα τμήματα με προσθήκη ΠΛΚ, το συνολικό πλάτος της οδού είναι 11,5 μ.

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η κατασκευή: μεγάλων τεχνικών γεφύρωσης, οπλισμένων επιχωμάτων, τοίχων οπλισμένης γης, οπλισμένων τοίχων αντιστήριξης στέψης συνέχειας πτερυγότοιχων χαραδρογεφυρών, τοίχων ορύγματος, οπλισμένων βάσεων επιχωμάτων, οπλισμένων τοίχων ποδός, ισόπεδων κόμβων, τεχνικών άνω και κάτω διαβάσεων καθώς επίσης και πλήθος ορθογωνικών και σωληνωτών οχετών ενώ απαιτείται και διευθέτηση ρεμάτων.

Επιπλέον, περιλαμβάνεται η αποκατάσταση της λειτουργίας των τοπικών δικτύων (δασικού και αγροτικού / τοπικού) κατά μήκος του έργου και της πρόσβασης στις καλλιέργειες και εγκαταστάσεις πέριξ της ζώνης του.