Το κινεζικό SUV των 456 ίππων που φιλοξενείται στο Golden Hall

Έως και τις 7 Νοεμβρίου, το σκληροτράχηλο iCAUR V27 θα δίνει το παρών στο εμπορικό κέντρο Golden Hall.

Η iCAUR, η νέα μάρκα οχημάτων νέας ενέργειας που κέντρισε τα βλέμματα στην Auto Athina χάρη στο V27, ανανεώνει το ραντεβού της με τους Έλληνες οδηγούς, επιλέγοντας αυτή τη φορά τον χώρο του εμπορικού κέντρου Golden Hall. Έως τις 7 Νοεμβρίου, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά το V27 σε μια ειδικά σχεδιασμένη εγκατάσταση στο ισόγειο του εμπορικού κέντρου.

Πίσω από τη διάθεση της iCAUR στην ελληνική αγορά βρίσκεται η O&J Automotive Hellas, μέλος του Ομίλου Emil Frey. Η μάρκα διαμορφώνει τη δική της ξεχωριστή προσωπικότητα βασισμένη στη φιλοσοφία «Future Classic», η οποία ενώνει το διαχρονικό στυλ των παραδοσιακών SUV με τις τελευταίες εξελίξεις στον εξηλεκτρισμό, προσφέροντας παράλληλα υψηλή χρηστικότητα και δυνατότητες εξατομίκευσης για κάθε σύγχρονο τρόπο ζωής.

Με 456 ίππους και συνδυαστική αυτονομία 870 χιλιόμετρα

Το V27 είναι ένα μεγάλο SUV με μήκος 5.045 χιλ. και μεταξόνιο 2.900 χιλ. με μεγάλες off-road δυνατότητες που ενισχύονται από τη γωνία προσέγγισης 24°, γωνία εξόδου 23° και δυνατότητα διέλευσης από νερό βάθους έως 600 χιλ.

Στην καρδιά του V27 βρίσκεται η τεχνολογία Golden REEV (Range-Extended Electric Vehicle), ένα σύστημα που συνδυάζει μια μπαταρία με δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης (Plug-in) με έναν κινητήρα βενζίνης που λειτουργεί ως γεννήτρια. Έτσι, το αυτοκίνητο μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά στις καθημερινές μετακινήσεις, ενώ ο κινητήρας-γεννήτρια ενεργοποιείται όταν χρειάζεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τους ηλεκτροκινητήρες, με τον θερμικό κινητήρα να λειτουργεί ως γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τη φόρτιση της μπαταρίας.

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Με αυτόν τον τρόπο, η μπαταρία μπορεί να φορτίζεται και εξωτερικά, επιτρέποντας στο V27 να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για 130 χιλιόμετρα (WLTP, έκδοση AWD), ενώ η συνολική απόσταση που μπορεί να διανύσει φτάνει τα 870 χιλιόμετρα (WLTP, έκδοση AWD).

Το μοντέλο χρησιμοποιεί μπαταρία τεχνολογίας LFP της CATL, με ειδική προστατευτική δομή έξι στρωμάτων στο κάτω μέρος. Στο πλαίσιο των δοκιμών ασφαλείας της τεχνολογίας Golden REEV, η συστοιχία μπαταριών υποβλήθηκε σε άμεση έκθεση σε φλόγα θερμοκρασίας 900°C για 105 δευτερόλεπτα, χωρίς να εκδηλωθεί φωτιά ή έκρηξη.

Το σύστημα τετρακίνησης i-AWD αποδίδει 456 PS και 505 Nm ροπής, επιτρέποντας επιτάχυνση από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,9 δευτερόλεπτα.

Στο εσωτερικό, η τεχνολογία συνδυάζεται με την άνεση και τη λειτουργικότητα. Η κεντρική οθόνη αφής 15,4 ιντσών ανάλυσης 2,5K, με επεξεργαστή Qualcomm 8155, υποστηρίζει φωνητικές εντολές και ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού (OTA), ενώ το ηχοσύστημα 15 ηχείων αναβαθμίζει την εμπειρία των επιβατών. Επιπλέον, επτά διαφορετικά σενάρια χρήσης, μεταξύ των οποίων τα Nap και Camping, προσαρμόζουν τις λειτουργίες του οχήματος στις ανάγκες της καθημερινότητας και των δραστηριοτήτων αναψυχής.

Με την παρουσία του στο Golden Hall, το V27 δίνει στο ελληνικό κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά μια διαφορετική προσέγγιση στην κατηγορία των SUV, όπου η ηλεκτρική τεχνολογία συνδυάζεται με την αυτονομία, την πρακτικότητα και τις δυνατότητες κίνησης σε διαφορετικά εδάφη.