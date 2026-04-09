Το κόλπο του σκασμένου ελαστικού – Έτσι αφαιρούσαν χρήματα από οδηγούς στην Αθήνα

Οι άνδρες έστηναν παγίδες προφασιζόμενοι υποτιθέμενη βλάβη στο ελαστικό του οχήματός τους.

Στη σύλληψη τριών μελών συμμορίας που δρούσε στην περιοχή του Χαϊδαρίου και αφαιρούσε χρηματικά ποσά από διερχόμενους οδηγούς με το «κόλπο» του σκασμένου ελαστικού, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, πρόκειται για τρεις αλλοδαπούς ηλικίας 32, 48 και 61 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστείες, απάτες, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη

Την Κυριακή 5 Απριλίου, οι κατηγορούμενοι σταθμεύοντας το όχημά τους σε κεντρικό οδικό δίκτυο του Χαϊδαρίου, σταμάτησαν διερχόμενο όχημα, καλώντας σε βοήθεια, προφασιζόμενοι υποτιθέμενη βλάβη στο ελαστικό του οχήματος τους.

Ο οδηγός του οχήματος τους προσέγγισε για παροχή βοηθείας και αφού αρχικά δεν τους παρέδωσε το ζητούμενο για την επισκευή της βλάβης χρηματικό ποσό ύψους 100 ευρώ, οι κατηγορούμενοι με απειλή μαχαιριού του αφαίρεσαν 50 ευρώ.

Κατόπιν στοχευμένων αναζητήσεων, αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους άνδρες, ενώ μετά από έρευνα στην κατοχή τους και εντός του οχήματος τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

2 ζεύγη πλαστών πινακίδων,

το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ,

60 δαχτυλίδια ευτελούς αξίας, τα οποία, όπως διαπιστώθηκε, προσέφεραν ως αντάλλαγμα στους παθόντες για το χρηματικό ποσό που ζητούσαν, πείθοντας τους ότι επρόκειτο για κοσμήματα αξίας,

4 κινητά τηλέφωνα και σουγιά.

Εξιχνιάστηκαν ακόμη δύο περιπτώσεις

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου εξιχνιάστηκαν μέχρι στιγμής επιπλέον δύο περιπτώσεις, με παρόμοιο τρόπο δράσης. Παράλληλα, όπως προέκυψε από την έρευνα, η δραστηριότητα της συμμορίας χρονολογείται τουλάχιστον από το 2023.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμμορία οδηγούσε τα θύματά της σε μηχανήματα ATM, προκειμένου να τους αφαιρέσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερα χρηματικά ποσά.

Οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, επισημαίνει η Ελληνική Αστυνομία.