Το Λιμενικό έχει νέα «όπλα» στη φαρέτρα του – Ποια μοντέλα επέλεξε

Η χρήση των ανωτέρω οχημάτων θα συμβάλλει ενεργά στην ασφάλεια των πολιτών τόσο με προληπτικές δράσεις- μέσω της εκτέλεσης περιπόλων- όσο και με κατασταλτικές δράσεις όπως η απομάκρυνση πολιτών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών.

Η επιχειρησιακή αναβάθμιση των Σωμάτων Ασφαλείας της χώρας περνά μέσα από τον εκσυγχρονισμό του στόλου τους, και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή κάνει ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Με την επίσημη παράδοση 44 ολοκαίνουργιων οχημάτων, οι Λιμενικές Αρχές σε ολόκληρη την επικράτεια αποκτούν άμεσα πολύτιμους συμμάχους για την καθημερινή τους δράση.

Η συγκεκριμένη προμήθεια, η οποία χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος «Πολιτική Προστασία ΕΣΠΑ 2021-2027», εντάσσεται στο ευρύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» και συγκεκριμένα στην πράξη «Προμήθεια ειδικών μέσων περιπολίας και απομάκρυνσης πολιτών», με τον συνολικό προϋπολογισμό να αγγίζει τα 32,12 εκατομμύρια ευρώ.

Με Ford Ranger και Opel Astra

Οι ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας και του Λιμενικού Σώματος απαιτούν οχήματα που μπορούν να αντεπεξέλθουν τόσο σε δύσβατα εδάφη όσο και σε γρήγορες, ασφαλείς μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο.

Στην πρώτη γραμμή των ειδικών αποστολών επιστρατεύεται το Ford Ranger στην πετρελαιοκίνητη έκδοσή του με κινητήρα απόδοσης 170 ίππων και σύστημα επιλεκτικής τετρακίνησης.

Με κορυφαίες εκτός δρόμου δυνατότητες, εντυπωσιακή ικανότητα φόρτωσης στην καρότσα και τεράστια ελκτική δύναμη, το Ranger είναι έτοιμο να επιχειρήσει στις πιο απαιτητικές παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές. Παράλληλα, εξοπλίζεται με τα πλέον σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, εξασφαλίζοντας ότι το πλήρωμα θα φτάσει στον προορισμό του με ασφάλεια.

Για τις ανάγκες των περιπολιών και των γρήγορων μετακινήσεων στην άσφαλτο, το Λιμενικό Σώμα στράφηκε στο επίσης πετρελαιοκίνητο Opel Astra με τον 1.500άρη κινητήρα απόδοσης 130 ίππων που του επιτρέπει να πραγματοποιεί πολλά χιλιόμετρα με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Το Astra diesel συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων.