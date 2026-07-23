Το Linktour Alumi στο συνέδριο του Economist

Το Linktour Alumi αποτελεί μία νέα πρόταση στην κατηγορία των μικρών αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων πόλης με αμάξωμα αλουμινίου, frameless πόρτες και πανοραμική γυάλινη οροφή.

Το «παρών» στο συνέδριο του Economist στην Αθήνα είχε το ολοκαίνουργιο Linktour Alumi, το μοντέλο που προωθεί την αστική ηλεκτροκίνηση και εισάγεται στην ελληνική αγορά από την FMS Group.

Η παρουσία του Linktour Alumi σε ένα περιβάλλον όπου η βιώσιμη κινητικότητα και οι «έξυπνες» πόλεις αποτελούν βασικούς άξονες συζήτησης ανέδειξε τον σύγχρονο χαρακτήρα του μοντέλου και τη δυνατότητά του να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καθημερινών αστικών μετακινήσεων.

Το Linktour Alumi αποτελεί μία νέα πρόταση στην κατηγορία των μικρών αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων πόλης με αμάξωμα αλουμινίου, frameless πόρτες και πανοραμική γυάλινη οροφή.

Ανάλογα με την έκδοση, προσφέρει αυτονομία έως και 180 χιλιόμετρα (WMTC), ενώ η βασική έκδοση καλύπτει έως 120 χιλιόμετρα. Διαθέτει μπαταρίες τεχνολογίας LFP (Lithium Iron Phosphate), ηλεκτροκινητήρα έως 23 kW, σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την πέδηση, υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα, πολύ μικρό κύκλο στροφής μόλις 4,5 μέτρων και δυνατότητα πλήρους φόρτισης σε περίπου 4 έως 4,5 ώρες μέσω AC φόρτισης.

Με μήκος μόλις 2,685 μέτρων, το Linktour Alumi κινείται με εξαιρετική ευκολία στους στενούς δρόμους των ελληνικών πόλεων, ενώ η ηλεκτρική του αρχιτεκτονική εξασφαλίζει ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης και συντήρησης.

Το Linktour Alumi είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμές που ξεκινούν από 8.900 ευρώ, αποτελώντας μία από τις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών οχημάτων πόλης.