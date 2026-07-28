Το μεγάλο έργο που παραδίδεται μετά τον Ε65 – Πώς θα αλλάξει τις μετακινήσεις

Μετά την ολοκλήρωση του Ε65, η σκυτάλη περνά σε ένα ακόμη μεγάλο έργο υποδομής που αναμένεται να αλλάξει τον χάρτη των μετακινήσεων.

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται από την Παρασκευή 24 Ιουλίουκαι τα 182,1 χλμ. του σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου Ε65, μετά τα εγκαίνια των 46 χλμ. του βορείου τμήματος που υπολείπονταν, από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό.

Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας ενώνει την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα και, μεταξύ άλλων- αναμορφώνει τις οδικές μεταφορές προς τη Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας ώθηση στο εμπόριο, τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή.

Ο Ε65 δεν είναι το μοναδικό έργο που παραδίδεται στους πολίτες εντός του τρέχοντος καλοκαιριού. Αντιθέτως, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας ακόμη σημαντικής υποδομής.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά

«Μέσα στο καλοκαίρι, όπως έχουμε θέση το χρονοδιάγραμμα θα παραδοθεί η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών, Χρήστος Δήμας, κατά τα εγκαίνια του Ε65, μετά από σχετική ερώτηση.

Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά περιλαμβάνει πέντε νέους σταθμούς – Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη, Μίκρα – που καλύπτουν 4,78 χλμ.

Το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, να ενισχύσει την εμπορική δραστηριότητα και να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τη σύνδεση του κέντρου της Θεσσαλονίκης με την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη και τη Μίκρα, θα προσφέρει άμεση αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου και θα σημάνει τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα της περιοχής.

Η απόσταση από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά.

Η επέκταση προς Καλαμαριά διαθέτει Αυτόματο Σύστημα GoA4 που καλύπτει της υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας και αξιοπιστίας και συμπληρώνει τη Γραμμή 1 του Μετρό Θεσσαλονίκης που αποτελεί το πιο σύγχρονο, ασφαλές και αξιόπιστο Δίκτυο Μετρό.

Με την ολοκλήρωση της επέκτασης, εκτιμάται ότι θα εξυπηρετούνται καθημερινά 63.000 επιβάτες και θα κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 12.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 43 τόνους ημερησίως.

Η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο του 2024 με 13 σταθμούς και γραμμή μήκους 9,6 χλμ.

Σημειώνεται ότι εντός του καλοκαιριού ολοκληρώνονται και τα 10,2 χλμ. του τμήματος «Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος» του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).