Το μέλλον της Ford: Νέα Fiesta και Puma, ευρωπαϊκό Bronco και νέα crossover

Η Ford σχεδιάζει να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στην Ευρώπη, λανσάροντας τουλάχιστον πέντε νέα αυτοκίνητα μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η αυτοκινητοβιομηχανία διανύει μια περίοδο έντονης μεταβολής, και η Ford Ευρώπης προχωρά σε έναν ριζικό επανακαθορισμό της στρατηγικής της.

Πιο συγκεκριμένα, ο αμερικανικός κολοσσός εργάζεται πάνω σε ένα φιλόδοξο πλάνο που προβλέπει το λανσάρισμα τουλάχιστον πέντε νέων μοντέλων μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η νέα αυτή προϊοντική επίθεση επικεντρώνεται στις εξαιρετικά δημοφιλείς κατηγορίες B και C, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% των συνολικών πωλήσεων της γηραιάς ηπείρου. Χαρακτηριστικό είναι ότι όλα τα επερχόμενα μοντέλα θα έχουν μήκος μεταξύ 4,0 και 4,65 μέτρων.

Κεντρικό πυλώνα αυτής της νέας εποχής αποτελεί η αξιοποίηση της πλούσιας αγωνιστικής κληρονομιάς της μάρκας. Η Ford στοχεύει να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό προσφέροντας οχήματα με κορυφαία οδική συμπεριφορά, στοιχείο που ιστορικά την καθιέρωσε στη συνείδηση των Ευρωπαίων οδηγών.

Νέα Fiesta και Puma

Στη βάση της γκάμας, το σημαντικό νέο αφορά τον ηλεκτρικό διάδοχο του Fiesta, ο οποίος αναμένεται να παρουσιαστεί το 2028. Παρόλο που η διοίκηση της Ford αποφεύγει προς το παρόν να επιβεβαιώσει αν το νέο χάτσμπακ θα φέρει την ονομασία “Fiesta”, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η μάρκα δεν θα αφήνει αναξιοποίητη τη βαριά του κληρονομιά.

Το αυτοκίνητο αναμένεται να αποτελέσει προϊόν συνεργασίας με τη Renault, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα RGMP Small (πρώην Ampr Small) που χρησιμοποιούν τα νέα Renault 5 και Nissan Micra.

Όμως παρά την κοινή τεχνολογική βάση, η Ford ξεκαθαρίζει πως το μοντέλο θα διαθέτει εντελώς δικό του χαρακτήρα, με οδηγική συμπεριφορά και αισθητική εμπνευσμένη από τα ράλι, όπως επιτάσσει το DNA της.

Την ίδια στιγμή, το Puma, το οποίο βρίσκεται στις αγορές από το 2019, αναμένεται σύντομα να αντικατασταθεί με μια νέα γενιά. Υψηλόβαθμα στελέχη της μάρκας ξεκαθαρίζουν εντούτοις πως τα πλάνα για το νέας γενιάς Puma είναι ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα μοντέλα παρόμοιων διαστάσεων που ετοιμάζει ο κατασκευαστής.

Το Bronco στην Ευρώπη

Η Ford ετοιμάζεται να φέρει το θρυλικό Bronco στην Ευρώπη. Στόχος του προέδρου της εταιρείας, Jim Farley, είναι η μετατροπή του Bronco από ένα μοντέλο σε μια αυτόνομη, παγκόσμια μάρκα. Η ευρωπαϊκή εκδοχή του θα κατασκευάζεται από το 2028 στο εργοστάσιο της Βαλένθια στην Ισπανία, δίπλα στο Kuga, με το οποίο αναμένεται να μοιράζεται την πλατφόρμα C2.

Το ευρωπαϊκό Bronco θα διατηρήσει την αυθεντική, σκληροτράχηλη σχεδιαστική ταυτότητα των προγόνων του στις ΗΠΑ, αλλά θα είναι προσαρμοσμένο στις διαστάσεις και τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών δρόμων. Η Ford προσδοκά πως το αυτοκίνητο θα σημειώσει υψηλό όγκο πωλήσεων στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Τρία νέα crossover/SUV

Το πλάνο συμπληρώνεται από τρία νέα crossover. Τα δύο από αυτά θα βασίζονται σε μια πλατφόρμα που θα μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικά κινητήρια σύνολα και λέγεται πως θα λανσαριστούν πριν από το τέλος του 2029. Τα συγκεκριμένα μοντέλα αναμένεται να εξελιχθούν από κοινού με τον κινεζικό κολοσσό Geely.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ακόμη και την πώληση μέρους του ισπανικού εργοστασίου της Ford στη Geely, ανοίγοντας τον δρόμο για βαθύτερη τεχνολογική συνεργασία.

Παράλληλα, στα σκαριά βρίσκεται και ένα τρίτο crossover, το οποίο, ακολουθώντας τα βήματα του ηλεκτρικού hatchback, θα βασίζεται και αυτό σε αρχιτεκτονική της Renault.