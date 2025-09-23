Το Μετρό της Αθήνας θα επεκταθεί προς τη Γλυφάδα – Γιατί κρίνεται απαραίτητο το έργο

Παράλληλα έχουν ξεκινήσει οι μελέτες και για την επέκταση της Γραμμής 4, και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό, την ίδια ώρα που εκκρεμεί η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την επέκταση της Γραμμής προς Ίλιον.

Το Μετρό της Αθήνας, ωστόσο, δεν θα σταματήσει στα παραπάνω έργα. Όπως ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, Νίκος Κουρέτας, από το 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025, σειρά θα πάρει η επέκταση της «κόκκινης» γραμμής προς Ελληνικό και Γλυφάδα, με τις σχετικές μελέτες να έχουν ξεκινήσει.

Το εν λόγω έργο έχει αναδειχθεί σε προτεραιότητα, λόγω της μεγαλης κυκλοφοριακής συμφόρησης που εκτιμάται ότι θα προκληθεί στην περιοχή λόγω των αναπτύξεων και του μεγάλου αριθμού επισκεπτών.

Στο παρελθόν στόχος ήταν η επέκταση, μήκους περίπου 4,5 χλμ., να έχει αφετηρία τον υφιστάμενο σταθμό του Ελληνικού, στη συνέχεια να ανεβαίνει στην Άνω Γλυφάδα και τέλος να τερματίζει στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου.

Η χάραξη, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξει, και για το σκοπό αυτό γίνονται συζητήσεις μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Lamda Development.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό στο πλαίσιο του ITC 2025, μελετάται και η επέκταση της Γραμμής 4 και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η μία γραμμή θα ξεκινάει από του Γουδή, θα περνάει από τη Λεωφόρο Κηφισίας και θα φθάνει στη Λυκόβρυση και τα Μελίσσια, ενώ η δεύτερη θα έχει αφετηρία το Γαλάτσι και θα φθάνει σχεδόν έως την Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας.

Επιπροσθέτως, μελέτες έχουν ξεκινήσει και για τη σύνδεση του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος με το δίκτυο του Μετρό.

Αναφορικά με τον χρονικό ορίζοντα όλων αυτών των παρεμβάσεων, ο κ. Κουρέτας τόνισε ότι κάποιες μελέτες θα χρειαστούν από πέντε έως και 10 χρόνια, ενώ άλλες περισσότερο.