Το μικρό ηλεκτρικό Kia EV2 στην Ελλάδα: Δείτε εκδόσεις και τιμές

Η Kia πραγματοποίησε επί ελληνικού εδάφους την παρουσίαση του νέο ηλεκτρικού EV2, το οποίο είναι διαθέσιμο με δύο επιλογές μπαταρίας και ελκυστική τιμή.

Το EV2 έκανε και επίσημα πρεμιέρα στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα compact διαστάσεων μοντέλο, που έρχεται να ενσωματωθεί στη γκάμα των ηλεκτρικών της Kia, εστιάζοντας στην ευελιξία.

Το B-SUV της κορεατικής φίρμας αποτελεί την πιο προσιτή οικονομικά πρόταση της εταιρείας, με τιμή που εκκινεί από τα 24.490 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης των 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», αλλά και της προωθητικής ενέργειας της εισαγωγικής εταιρείας, που ανέρχεται στα 4.000 ευρώ.

Είναι διαθέσιμο με δύο επιλογές μπαταρίας 42,2 kWh και 61 kWh, με αυτονομία που ανέρχεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP στα 317 και 448 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Η απόδοση του ηλεκτροκινητήρα της έκδοσης με την standard μπαταρία είναι 147 ίπποι, ενώ αυτής με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 61 kWh είναι 135 ίπποι, με τη ροπή και στις δύο περιπτώσεις να είναι ίδια στα 250 Nm.

Ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία της κορεατικής φίρμας, με τις γνωστές φουτουριστικές γραμμές, αλλά πιο compact διαστάσεις. Έχει μήκος 4.060 χλστ., πλάτος 1.800 χλστ. και ύψος 1.575 χλστ. Ωστόσο, με μεταξόνιο που φτάνει τα 2.565 χλστ. προσφέρει αξιόλογους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, με όγκο που ανέρχεται στα 403 λίτρα, ενώ υπάρχει και ένα frunk στο εμπρός μέρος με επιπλέον 15 λίτρα χωρητικότητας.

Στο εσωτερικό ακολουθεί τη μίνιμαλ λογική σχεδίασης, που εστιάζει στην πρακτικότητα και την εργονομία. Τρεις οθόνες ξεχωρίζουν στο λιτό ταμπλό, μία 12,3 ιντσών για τον πίνακα οργάνων, μια ακόμα ίδιων διαστάσεων για το σύστημα πολυμέσων και μια μικρότερη 5,3 ιντσών για τον κλιματισμό. Σε επίπεδο αρχιτεκτονικής είναι διαθέσιμο σε 5θέσια διάταξη, με τη βασική και εισαγωγική που εφοδιάζεται με τη μικρή μπαταρία να είναι η μοναδική 4θέσια.

Το EV2 προσφέρει μια πλήρη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και λειτουργιών συνδεσιμότητας. Μεταξύ άλλων στον βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό περιλαμβάνει: Highway Driving Assist 2, Front Collision Avoidance Assist 2.0, Smart Cruise Control 2, Blind-spot View Monitor, Surround View Monitor και τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες υποβοήθησης στάθμευσης. Το Remote Smart Parking Assist Entry επιτρέπει τον χειρισμό του οχήματος από έξω μέσω του έξυπνου κλειδιού – χαρακτηριστικό μοναδικό στην κατηγορία.

Πέρα από τις δύο κινητήριες εκδόσεις και τις ισάριθμες για την μπαταρία, το νέο Kia EV2 είναι διαθέσιμο σε τέσσερις εξοπλιστικές εκδόσεις: Light, Air, Earth και GT-Line. Πιο αναλυτικά οι τρεις πρώτες συνοδεύουν την standard μπαταρία των 42,2 kWh, ενώ στην περίπτωση της μεγαλύτερης των 61 kWh, εισαγωγική είναι η Air και επιπλέον διαθέσιμη η GT-Line.

Δείτε στους πίνακες που ακολουθούν αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές στις οποίες είναι υπολογισμένη η προωθητική ενέργεια ύψους 4.000 ευρώ της Kia, αλλά και η επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ».

Μπαταρία 42,2 kWh

Έκδοση Τιμή

Light 24.490 €

Air 26.490 €

Earth 27.990 €

Μπαταρία 61 kWh

Έκδοση Τιμή

Air 28.990 €

Earth 30.490 €

GT-Line 31.990 €