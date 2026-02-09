Το MINI Aceman στο Golden Hall

Το 100% ηλεκτρικό compact crossover, που γεφυρώνει το κενό μεταξύ Cooper και Countryman, φιλοξενείται στο γνωστό εμπορικό κέντρο του Αμαρουσίου.

Στο Golden Hall θα βρίσκεται έως τις 21 Φεβρουαρίου το MINI Aceman, το αμιγώς ηλεκτρικό crossover που τοποθετείται ανάμεσα στο Cooper και το Countryman.

Στο εμπορικό κέντρο του Αμαρουσίου, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για test drive ή να ζητήσουν προσφορά μέσω του επίσημου Δικτύου Εμπόρων MINI.

Όπως αναφέρει η MINI, το Aceman SE ενσαρκώνει τη σχεδιαστική φιλοσοφία Charismatic Simplicity, προσφέροντας έναν μινιμαλιστικό και ταυτόχρονα εκφραστικό σχεδιασμό που συνδυάζει λειτουργικότητα και καινοτομία.

Πιστό στο DNA της μάρκας, προσφέρει τη χαρακτηριστική go-kart αίσθηση οδήγησης της MINI, αποδίδει 218 ίππους και, με αυτονομία έως και 405 χιλιόμετρα (WLTP), καλύπτει τις ανάγκες της σύγχρονης αστικής μετακίνησης.

Στο εσωτερικό, ξεχωρίζει η κυκλική οθόνη OLED υψηλής ανάλυσης, η οποία συνδυάζει καθαρότητα απεικόνισης και διαισθητικό χειρισμό. Παράλληλα, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού ενισχύουν τον τεχνολογικό χαρακτήρα του μοντέλου, προσφέροντας αυξημένη άνεση και ασφάλεια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το αποκτήσουν αξιοποιώντας το MINI Electric Bonus από 7.000 ευρώ, και την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις.