Το νέο AION UT στην καρδιά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης – Πού θα το δείτε

Η πρόταση της GAC AION στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών hatchback εκτίθεται στα δύο μεγάλα εμπορικά κέντρα των πόλεων.

Στο Golden Hall της Αθήνας και το Mediterranean Cosmos της Θεσσαλονίκης θα βρίσκεται το AION UT της GAC AION, προσφέροντας στο κοινό της δυνατότητα να γνωρίζει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα ηλεκτρικά μοντέλα της ελληνικής αγοράς.

Το compact ηλεκτρικό hatchback θα βρίσκεται στα εμπορικό κέντρα όλο τον Μάιο και τον Ιούνιο, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Όπως αναφέρει η εισαγωγική εταιρεία της GAC AION, η συγκεκριμένη ενέργεια ενισχύει τον lifestyle και urban χαρακτήρα του AION UT, μέσα σε δύο περιβάλλονται που συνδέεται άμεσα με το design, την τεχνολογία και τη σύγχρονη καθημερινότητα.

Το AION UT είναι ένα αυτοκίνητο που δείχνει από την πρώτη στιγμή ότι σχεδιάστηκε με ευρωπαϊκή λογική και ξεκάθαρη στόχευση στη νέα γενιά ηλεκτροκίνησης. Μeε compact διαστάσεις, δυναμική fastback αισθητική και ιδιαίτερη φωτεινή υπογραφή, έχει ως στόχο να ξεχωρίζει χωρίς υπερβολές.

Παράλληλα, η πρακτικότητα αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά του σημεία, προτάσσοντας μεγάλο μεταξόνιο των 2.750 χλστ., κορυφαίους χώρους για κατηγορία, πλήρως αναδιπλούμενα καθίσματα και χώρο αποσκευών 440 λίτρων.

Το AION UT αποδίδει 204 PS, διαθέτει μπαταρία 60 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα (WLTP), ενώ η ταχεία φόρτιση 30-80% ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά.

Η ψηφιακή εμπειρία στην καμπίνα κινείται επίσης σε πολύ σύγχρονο επίπεδο, με κεντρική οθόνη 14,6”, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8”, Apple CarPlay και Android Auto, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που δίνει έμφαση στην ευχρηστία και τη συνδεσιμότητα.

«Το συγκεκριμένο μοντέλο δείχνει ξεκάθαρα προς την κατεύθυνση που ακολουθεί πλέον η AION: ηλεκτρικά αυτοκίνητα με σύγχρονο design, υψηλή τεχνολογία και προσιτή προσέγγιση στην καθημερινή μετακίνηση», προσθέτει η εισαγωγική εταιρεία της μάρκας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του μοντέλου, εξειδικευμένα στελέχη της AION θα βρίσκονται στους χώρους των εμπορικών κέντρων, παρέχοντας ενημέρωση σχετικά με το αυτοκίνητο, τις διαθέσιμες εκδόσεις εξοπλισμού και τις δυνατότητες παραγγελίας (Δευτέρα έως Παρασκευή: 14:00 – 20:00 και Σάββατο: 11:00 – 19:00).

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί επίσης να επισκεφθεί το showroom της GAC AION στη Νεαπόλεως 1, στο Μαρούσι, σε πολύ κοντινή απόσταση από το Golden Hall. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι στο Ηράκλειο Κρήτης μπορούν να γνωρίσουν από κοντά το νέο AION UT στο Pop-up Store GAC AION Ηράκλειο Κρήτης, στη Λεωφόρο Ικάρου 48, ενισχύοντας την παρουσία της μάρκας και εκτός Αθηνών, μέσα από σύγχρονους χώρους που εκφράζουν τον urban και τεχνολογικό χαρακτήρα της AION.

Το νέο AION UT είναι ήδη διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο, με τιμή από 22.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».