Το νέο αυξημένο πρόστιμο για είσοδο στον Δακτύλιο

Η εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έχει επιφέρει την αύξηση του προστίμου για την παράνομη είσοδο στον Δακτύλιο.

Σε ισχύ έχει επιστρέψει από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου ο Δακτύλιος της Αθήνας, σηματοδοτώντας περιορισμούς στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Η επιστροφή του περιοριστικού μέτρου δεν έχει σημάνει αλλαγές, συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη, όσον αφορά το ωράριο ή τα οχήματα που εξαιρούνται.

Παρ’ όλα αυτά, η εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έχει οδηγήσει στην αύξηση του προστίμου για τους παραβάτες, το οποίο σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 55 ανέρχεται πλέον σε 150 ευρώ, από 100.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δακτύλιος εφαρμόζεται από Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 έως και Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 για τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 07.00 έως 20.00 και για την Παρασκευή από 07.00 έως 15.00.

Την ανωτέρω περίοδο επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων,

α) i) Τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (δηλαδή σε ζυγό αριθμό) και

ii) τις περιττές (μονές) ημερομηνίεςκυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1,3, 5, 7 και 9 (δηλαδή σε μονό αριθμό).

β) Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του δακτυλίου δεν ισχύουν τα παραπάνω μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας.

γ) Τα μέτρα δεν ισχύουν τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

δ) Εφ’ όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τα μέτρα μπορούν να αρθούν με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.