Το νέο Nissan Micra στο Golden Hall

Το νέο Nissan Micra διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας, 40 kWh και 52 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 317 χλμ. και 416 χλμ. αντίστοιχα.

Το νέο Nissan Micra ήρθε στο Golden Hall, όπου θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το Micra και να ανακαλύψουν τις δυνατότητες ενός σύγχρονου, 100% ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης.

Το νέο Nissan Micra διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας, 40 kWh και 52 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 317 χλμ. και 416 χλμ. αντίστοιχα. Παράλληλα, η δυνατότητα ταχείας φόρτισης επιτρέπει την ανάκτηση έως και 100 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 8 λεπτά.

Με τιμή που ξεκινά από 21.900 ευρώ, το νέο Micra αποτελεί μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Γνωρίστε από κοντά το νέο Nissan Micra, από 1 έως και 30 Σεπτεμβρίου στο Golden Hall, και ανακαλύψτε τη νέα, 100% ηλεκτρική πρόταση της Nissan.