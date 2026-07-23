Το νέο Renault Twingo δίνει το παρών στο Golden Hall

Το νέο Renault Twingo, μια από τις πιο προσιτές προτάσεις για όσους θέλουν να κάνουν τη μετάβαση στην αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα, φιλοξενείται στο Golden Hall.

Το νέο Twingo E-Τech electric, ένα από τα πιο προσιτά αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά, αφού η αρχική του τιμή είναι κάτω από 15.000 ευρώ (με την κρατική επιδότηση και το όφελος απόσυρσης), βρίσκεται στο stand της Renault στο Golden Hall και περιμένει το κοινό για να το ανακαλύψει.

Ηλεκτρικό για την πόλη

Πλήρως ηλεκτρικό, με μήκος κάτω από 3,8 μ., μικρό κύκλο στροφής και χώρους για 4 επιβάτες με τις αποσκευές τους, το νέο Twingo E-Tech electric είναι μια από τις καλύτερες επιλογές για όσους θέλουν να κινούνται αποδοτικά μέσα στην πόλη.

Ο ηλεκτροκινητήρας του αποδίδει 82 ίππους και 175 Nm ροπής, ενώ η μπαταρία των 27,5 kWh του χαρίζει αυτονομία άνω των 260 χιλιομέτρων. Επίσης, διαθέτει, σε όλες τις εκδόσεις του, ως στάνταρ εξοπλισμό, τη δυνατότητα να φορτίζει πλήρως σε 30 λεπτά σε DC φορτιστή (50 kW), ή σε περίπου 2:30 ώρες, με φορτιστή 11kW.

Πλεονέκτημα τα συρόμενα πίσω καθίσματα

Όπως και το μοντέλο πρώτης γενιάς, παρουσιασμένο το 1992, έτσι και το σύγχρονο Twingo έχει δύο ξεχωριστά πίσω καθίσματα που σύρονται κατά μήκος 17 εκ., και έχουν αναδιπλούμενες πλάτες. Έτσι, ο χώρος αποσκευών κυμαίνεται, ανάλογα τις μεταφορικές ανάγκες, μεταξύ 260-360 λίτρων, νούμερο εξαιρετικό για το μήκος του μοντέλου.

Παρά τον αστικό του χαρακτήρα, το νέο Renault Twingo έχει εξοπλισμό ανώτερων κατηγοριών, όπως το σύστημα φρεναρίσματος «one pedal», το σύστημα infotainment OpenR link με Google built-in και τον ψηφιακό βοηθό Gemini, αλλά και έως 24 συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης.

Η παρουσία του στο εμπορικό κέντρο

Για όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι, οι επισκέπτες του Golden Hall θα μπορούν να ανακαλύψουν όλα τα μοναδικά χαρακτηριστικά του νέου Renault Twingo E-Tech, ενώ η ειδικά εκπαιδευμένη Renault Experience Team είναι διαθέσιμη καθημερινά, από τις 16.00-21.00 και το Σάββατο από τις 11.00-20.00, για να λύσει όλες τις απορίες των ενδιαφερομένων για το μοντέλο.