Το Νο1 αυτοκίνητο της Κίνας πωλείται στην Ελλάδα από 186 ευρώ το μήνα – Και με 0% επιτόκιο

Είναι το πρώτο αυτοκίνητο σε πωλήσεις σε ολόκληρη την Κίνα και πρόσφατα ήρθε και στη χώρα μας, με τιμές από 16.990 ευρώ.

Ανήκει στην κατηγορία των compact hatchback, έχει εξαιρετικό εξοπλισμό και ιδιαίτερα προσιτή τιμή. Ξεκίνησε την εμπορική του πορεία τον Οκτώβριο του 2024 και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κατάφερε να φθάσει στην παραγωγή 1 εκατ. μονάδων, όντας το πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο σε ολόκληρη την Κίνα.

Ο λόγος για το Geely E2 ένα από τα πιο προσιτά αυτοκίνητα, το οποίο, πλέον, κυκλοφορεί και στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας εκλεπτυσμένο σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και άνεση που ξεπερνά τις προσδοκίες της κατηγορίας του.

Το κινεζικό μοντέλο έχει μήκος 4.135 mm, πλάτος 1.805 mm και ύψος 1.580 mm, ενώ το μεταξόνιο φθάνει τα 2.645 mm. Φιλοξενεί άνετα τέσσερις επιβάτες στο εσωτερικό του, με το πορτμπαγκάζ να έχει όγκο 375 lt και το εμπρός frunk άλλα 70 λτ.

Οι εκδόσες του Geely E2 και οι τιμές

Το αυτοκίνητο προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις, με τη βασική PRO να ξεκινά από 16.990 ευρώ με την επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά και την έκπτωση ύψους 2.000 ευρώ του προγράμματος Freedom Bonus. Φέρει μπαταρία 35,4 kWh (LFP), εξασφαλίζοντας αυτονομία 252 km, με τη φόρτιση σε AC να γίνεται με ισχύ μέχρι 6,6 kW, ενώ σε DC μέχρι 60 kW, αναπληρώνοντας ενέργεια σε 35 λεπτά για το 10-80%. Η βασική αποδίδει 82 ίππους και έχει ροπή 150 Nm.

Η μεσαία έκδοση TECH του Geely E2 κοστίζει 18.990 ευρώ με την επιδότηση και το προωθητικό πρόγραμμα Freedom Bonus. Σε αυτή την περίπτωση, η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα φθάνει τους 116 ίππους και το 0-100 km/h επιτυγχάνεται σε 11,5 δευτερόλεπτα.

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Η έκδοση ULTRA έχει τη μεγαλύτερη μπαταρία των 47,1 kWh και η αυτονομία αγγίζει τα 345 km. Εδώ, το κόστος αγοράς ανεβαίνει στα 20.990 ευρώ με την επιδότηση και το πρόγραμμα Freedom Bonus και στον εξοπλισμό έχει ζάντες αλουμινίου 16 ινστών, ηλεκτρικό πορτ μπαγκάζ, διχρωμία στο αμάξωμα, μεταλλικά διακοσμητικά στα πλαϊνά, αυτόματους υαλοκαθαριστήρες, φως στα σκιάδια, ατμοσφαιρικό φωτισμό, ηχοσύστημα με 6 ηχεία, ασύρματη φόρτιση smartphone, TPMS με ακριβή απεικόνιση της πίεσης στα ελαστικά και σύστημα καμερών 540 μοιρών.

Πώς το αγοράζεις από 186 ευρώ το μήνα

Η ελληνική εισαγωγική εταιρεία, μέσω του προγράμματος FREEDOM 100, δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους αγοραστές να το κάνουν δικό τους με ιδιαίτερα προνομιακή χρηματοδότηση, η οποία περιλαμβάνει:

0% επιτόκιο για 60 μήνες και μόλις €186/μήνα ή

και μόλις ή 3,9% επιτόκιο για 72 μήνες και δόση €238/μήνα

Φυσικά, το αυτοκίνητο συνοδεύεται από ολοκληρωμένο πλαίσιο εγγυήσεων και οδικής βοήθειας που περιλαμβάνει, εγγύηση 6 χρόνια η 150.000 km, εγγύηση 8 χρόνια ή 150.000 km για την μπαταρία και 6 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.