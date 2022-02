Δώδεκα ειδικοί του μηχανοκίνητου αθλητισμού, της αρχιτεκτονικής, της μόδας, του design, του πολιτισμού και των media απένειμαν στο Opel Manta GSe ElektroMOD το Grand Prix του Festival Automobile Internationale ως μία «επιτυχημένη νέα εκδοχή προηγούμενου μοντέλου».

Ένα αυτοκίνητο που πραγματικά μαγνητίζει τα βλέμματα, ένα style icon με μία εντελώς νέα, καινοτόμα εμφάνιση. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε η έγκριτη κριτική επιτροπή της φετινής διοργάνωσης του θεσμού Festival Automobile International. Δώδεκα ειδικοί από τους τομείς του μηχανοκίνητου αθλητισμού, της αρχιτεκτονικής, της μόδας, του design, του πολιτισμού και των media απένειμαν στο Opel Manta GSe ElektroMOD το Grand Prix του Festival ως μία «επιτυχημένη νέα εκδοχή προηγούμενου μοντέλου». Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει ότι το Opel Manta GSe ElektroMOD δεν αποτελεί απλά την αναβίωση ενός αυτοκινήτου του παρελθόντος. Πρόκειται για έναν θρύλο, που επαναπροσδιορίστηκε από λάτρεις της αυτοκίνησης στο Rüsselsheim, με γνώμονα τις απαιτήσεις του μέλλοντος και με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ένας γνήσιος εκφραστής των αξιών της μάρκας: λιτό, τολμηρό και συναρπαστικά διαφορετικό.

Το αμιγώς ηλεκτρικό Manta είναι σπορ, όπως ένα γνήσιο Opel GSe, και εκφράζει με υπερηφάνεια τις φιλοδοξίες του ακόμα και με το όνομά του. Το πρόθεμα MOD σηματοδοτεί την αλλαγή, και συγκεκριμένα τις τεχνικές και σχεδιαστικές μετατροπές (MODifications), καθώς και ένα μοντέρνο (MODern), βιώσιμο lifestyle. Είναι ένα αυτοκίνητο που ξυπνά συναισθήματα και καταφέρνει να μαγνητίζει τα βλέμματα χάρη στο κίτρινο neon χρώμα του, το εντυπωσιακό μαύρο καπό, που δημιουργεί έντονη αντίθεση, και άλλες εξεζητημένες λεπτομέρειες, όπως το Opel Pixel-Vizor. Εδώ εμφανίζεται ξεκάθαρα το μήνυμά του, εκφράζοντας τη δέσμευση της Opel: “My German heart has been ELEKTRified. I am on a zero e-mission / Η Γερμανική καρδιά μου έγινε Ηλεκτρική. Βρίσκομαι σε αποστολή μηδενικών ρύπων”.

Ούτε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου υπάρχει κάποιο στοιχείο που να παραπέμπει στο παρελθόν. Και εδώ, το παρών δίνει η τελευταία λέξη της ψηφιακής τεχνολογίας της Opel. Τα κλασικά, στρογγυλά όργανα αποτελούν παρελθόν, καθώς ο οδηγός έχει πλέον στη διάθεσή του το πλήρως ψηφιοποιημένο Opel Pure Panel με τις δύο ενσωματωμένες ευρείες οθόνες.

Το Manta GSe ElektroMOD συνδυάζει την εξαιρετική παράδοση της Opel με τη σημερινή μας δέσμευση για mobility με μηδενικούς ρύπους, με απώτερο στόχο ένα πολύ ελκυστικό, βιώσιμο μέλλον. Πρόκειται για ένα concept που εμπνέει και συναρπάζει, όπως συνέβη και στο Festival Automobile International. Η 37η διοργάνωση του διάσημου θεσμού πραγματοποιήθηκε το 2022 στο Παρίσι αποτίοντας φόρο τιμής στα πιο όμορφα, πιο επιτυχημένα και πιο προοδευτικά αυτοκινητιστικά projects της χρονιάς.