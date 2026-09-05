Το πλήρως υβριδικό Jaecoo 5 SHS-H στο The Mall Athens

Η παρουσία του Jaecoo 5 SHS-H στο The Mall Athens ξεκίνησε στις 4 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει για περίπου δύο μήνες.

Το The Mall Athens φιλοξενεί το νέο Jaecoo 5 SHS-H,προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να το γνωρίσουν από κοντά.

Το μοντέλο βρίσκεται στον 2ο όροφο του εμπορικού κέντρου, όπου το κοινό θα μπορεί να εξερευνήσει τη εξωτερική σχεδίασή του, αλλά και το σύγχρονο και pet-friendly εσωτερικό του. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις τεχνολογίες που ενσωματώνει το Jaecoo 5 SHS-H.

Η παρουσία του Jaecoo 5 SHS-H στο The Mall Athens ξεκίνησε στις 4 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει για περίπου δύο μήνες.

Υβριδική τεχνολογία SHS-H

Το νέο Jaecoo 5 SHS-H με το προηγμένο Super Hybrid System (SHS), που συνδυάζει έναν turbo κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDi με δύο ηλεκτροκινητήρες, μπαταρία 1,8 kWh και υβριδικό κιβώτιο DHT.

Το σύστημα αποδίδει συνολικά 224 ίππους (165 kW) και προσφέρει επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα, ενώ η μέση κατανάλωση ανέρχεται σε μόλις 5,3 λτ./100 km. Η συνδυαστική αυτονομία ξεπερνάει τα 900 χλμ. (WLTP).

Παράλληλα, το Jaecoo 5 SHS-H συνοδεύεται από 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία και το σύστημα υψηλής τάσης και 7 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

Το Jaecoo 5 SHS-H διαθέσιμο από 26.200€* στην έκδοση Select ενώ προσφέρεται και μέσω ευέλικτων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίσουν το μοντέλο από κοντά στο The Mall Athens, αλλά και να το οδηγήσουν μέσω του εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών της μάρκας σε όλη την Ελλάδα, κλείνοντας test drive εύκολα και γρήγορα μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας test drive σε 10 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα: Νέα Κηφισιά, Μαρούσι, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.

Στην Ελλάδα, η Omoda & Jaecoo εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Όμιλο Emil Frey, έναν από τους κορυφαίους παρόχους κινητικότητας στην Ευρώπη και εισαγωγέα της Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα. Η εμπορική δραστηριότητα της μάρκας υποστηρίζεται από επίσημο δίκτυο διανομής και τεχνικής εξυπηρέτησης, με έμφαση στην άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και το υψηλό επίπεδο aftersales υπηρεσιών.

*H τιμή περιλαμβάνει προωθητική ενέργεια.