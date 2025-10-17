Το πρόστιμο για παρκάρισμα που τριπλασιάστηκε με τον νέο ΚΟΚ – Ποιοι οδηγοί πρέπει να προσέχουν

Με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπεται μεγαλύτερο πρόστιμο για τη στάθμευση στις ειδικές θέσεις που έχουν δημιουργήσει οι δήμοι.

Αυστηρότερες έχουν γίνει οι ποινές για τις περισσότερες τροχαίες παραβάσεις με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Αυξημένα είναι τα πρόστιμα και για αρκετές παραβάσεις που αφορούν τη στάθμευση, συμπεριλαμβανομένης αυτής σε ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης και δη στις θέσεις των επισκεπτών.

Σημειώνεται ότι αρκετοί δήμοι της χώρας έχουν υιοθετήσει το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των διερχόμενων οχημάτων στις κεντρικές κυκλοφοριακές αρτηρίες της πόλης και τη διευκόλυνση των κατοίκων και των επισκεπτών.

Το σύστημα εφαρμόζεται και στο Δήμο Αθηναίων όπου οι κάτοικοι μπορούν να κλείσουν θέση -αγοράζοντας χρόνο- μέσω της εφαρμογής «MyAthensPass».

Με τον παλιό ΚΟΚ, όσοι δεν είχαν μεριμνήσει να αγοράσουν χρόνο ή αυτός είχε λήξει, η δημοτική αστυνομία επέβαλε πρόστιμο ύψους 10 ευρώ, το οποίο πλέον έχει αυξηθεί στα 30 ευρώ.

Η εξόφληση του προστίμου μπορεί να γίνει τις συνεργαζόμενες τράπεζες και στα ΕΛΤΑ, με e-banking ή/και λοιπά κανάλια εξυπηρέτησης (πλην των έξυπνων μηχανημάτων/ΑΤΜ στα καταστήματα των τραπεζών), χρησιμοποιώντας τον 25ψήφιο Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ RF, ο οποίος αναγράφεται στη σχετική κλήση.

Οι θέσεις για τους επισκέπτες υποδεικνύονται με κατακόρυφη σήμανση Ρ69 “Ρ-Με πληρωμή” και ενδεικτική λευκή γραμμογράφηση επί του οδοστρώματος.

Σημειώνεται ότι το ίδιο πρόστιμο προβλέπεται μεταξύ άλλων για στάθμευση σε:

-απόσταση μικρότερη από 12 μέτρα εκατέρωθεν στάσεων αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, και τροχιοδρομικών οχημάτων.

-σε εισόδους και εξόδους κόμβων και σε απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα από τη νοητή προέκταση της πλησιέστερης οριογραμμής του κάθετου οδοστρώματος,

-πάνω και κάτω από τις γέφυρες, εκτός αν υπάρχουν χώροι για στάθμευση ειδικά προορισμένο

-σε απόσταση μικρότερη από 20 μέτρα από φωτεινούς σηματοδότες και 12 μέτρα από πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP).