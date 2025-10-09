Το Renault 5 E-Tech Electric στο Golden Hall

Tο Renault 5 E-Tech Electric αποτελεί ακόμα μια απτή απόδειξη του πώς ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να τιμά το παρελθόν μιας μάρκας.

Δυναμική είσοδο στην ελληνική αγορά έχει κάνει το Renault 5 E-Tech, το Eυρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2025. Τώρα και για όλο το μήνα Οκτώβριο, οι φίλοι του νέου μοντέλου, αλλά και όσοι δεν το έχουν ακόμα δει από κοντά, έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν καλύτερα σε έναν εκλεπτυσμένο προορισμό αγορών και ψυχαγωγίας, το Golden Hall στο Μαρούσι.

Το νέο Renault 5 Ε-Tech Electric είναι το μοντέλο που με τη ρετρο-φουτουριστική του σχεδίαση, προσδιορίζει από την αρχή την έννοια του στιλ, αλλά και της προσωπικής έκφρασης, θέτοντας στη διάθεση του σύγχρονου οδηγού ένα future classic αυτοκίνητο, που κάνει αξέχαστες τις αστικές, και όχι μόνο, μετακινήσεις σε καθημερινή βάση.

Το νέο Renault 5 Ε-Tech Electric, είναι ένα 100% ηλεκτρικό μοντέλο, με τεχνολογία αιχμής και σχεδίαση που είναι γεμάτη αναφορές στο ένδοξο παρελθόν της Renault.

Πρόκειται για μία σύγχρονη μετάφραση της αισθητικής που ξεχώριζε το ομώνυμο original best seller των δεκαετιών 70-80’, με τις αναλογίες του να ασπάζονται το μυώδη χαρακτήρα του εξίσου κλασικού Renault 5 Turbo.

Αναλόγως και στο εσωτερικό του, η υψηλού επιπέδου ποιότητα μετουσιώνει τις ρετρό σχεδιασμένες επιφάνειες, σε ένα σύγχρονο, άνετο και ασφαλές περιβάλλον καθημερινής διαβίωσης, με προηγμένες τεχνολογίες, όπως ο ψηφιακός συνοδοιπόρος Reno. Ένα AI Avatar που επικοινωνεί με τον οδηγό, διευκολύνοντάς του τη συνδιαλλαγή με το αυτοκίνητο.

Βασισμένο στην πλατφόρμα Ampere Small και εφοδιασμένο με σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα 120 και 150 ίππων, το νέο Renault 5 Ε-Tech Electric μπορεί να διανύσει μέχρι και πάνω από 410 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Ωστόσο, είναι η οδική του συμπεριφορά που το κάνει να ξεχωρίζει, με το συμπαγές πλαίσιο, την πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και το άμεσο σύστημα διεύθυνσης, να σε κάνουν να μη θέλεις να αφήσεις το τιμόνι του.

Τη future classic υπερβατική αισθητική του, αλλά και όλες τις προϊοντικές του λεπτομέρειες, μπορούν να ανακαλύψουν οι επισκέπτες του Golden Hall, όλο τον Οκτώβριο, ακριβώς μπροστά από την κεντρική είσοδο του εμπορικού κέντρου. Καθημερινά, στον χώρο βρίσκεται ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα προωθητών, που ενημερώνει το κοινό για το νέο Renault 5, μπορεί να δώσει εμπορική προσφορά για το μοντέλο, ή και να οργανώσει test drive.