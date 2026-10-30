Το Renault που έχει τιμή στην Ελλάδα κάτω από 15.000 ευρώ – Είναι υποψήφιο για Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027

Έχει ιδιαίτερη εμφάνιση, είναι γεμάτο τεχνολογίες και μέχρι στιγμής το έχουν αγοράσει 26.000 οδηγοί στην Ευρώπη. Επιπλέον, είναι από τα πιο προσιτά αυτοκίνητα, με τη Renault να το πουλάει από 14.990 ευρώ.

Συγκαταλέγεται στους 7 φιναλίστ του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027», με την επιτροπή του Car of the Year να το επιλέγει ανάμεσα από 43 συνολικά οχήματα για την τελική φάση. Μάλιστα, αυτή είναι η έκτη διαδοχική χρονιά που η Renault έχει ένα μοντέλο στην τελική επτάδα, επίτευγμα που αντανακλά την εκτεταμένη ανανέωση της γκάμας της και την ποιότητα των αυτοκινήτων της.

Ο λόγος για το Renault Twingo E Tech electric, το οποίο είναι ήδη πρώτο σε πωλήσεις στην κατηγορία του στην Ευρώπη με 26.000 μονάδες και μερίδιο αγοράς 25%.

Σχεδιασμένο να εξυπηρετεί απόλυτα τις πραγματικές ανάγκες αστικής μετακίνησης, το γαλλικό μοντέλο διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 60 kW (82 ίππων) και μπαταρία τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 27,5 kWh, που εξασφαλίζει αυτονομία έως 263 km. Παράλληλα, με το στάνταρ πακέτο Advanced Charge, προσφέρεται φόρτιση AC 11 kW, ταχεία φόρτιση DC 50 kW και δυνατότητες αμφίδρομης φόρτισης V2L και V2G.

Παρά τις compact διαστάσεις και το μήκος των 3,79 μέτρων, προσφέρει εξαιρετικούς χώρους στο εσωτερικό, με το πεντάθυρο αμάξωμα, τα δύο ανεξάρτητα πίσω καθίσματα που σύρονται κατά 17 cm και το πορτμπαγκάζ των 360 λίτρων να εξασφαλίζουν την μέγιστη πρακτικότητα.

Έχει 24 συστήματα και στάνταρ δύο οθόνες

Η νέα γενιά Renault Twingo είναι επίσης το πρώτο αυτοκίνητο πόλης που προσφέρει τεχνολογίες οι οποίες συνήθως συναντώνται σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν δύο οθόνες και συνδεδεμένο σύστημα πολυμέσων. Η έκδοση Techno περιλαμβάνει επιπλέον το OpenR Link με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google (Google builtin), καθώς και το Gemini, τον AI βοηθό της Google.

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Το Renault Twingo ETech electric προσφέρει ακόμη έως 24 συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), τα οποία συμπληρώνονται από τη λειτουργία One Pedal, ιδιαίτερα χρήσιμη στην αστική οδήγηση. Πρόσφατα, στη γκάμα προστέθηκε και η Renault Twingobay, μια πανοραμική γυάλινη οροφή επιφάνειας 0,7 m².

Η τιμή του στην Ελλάδα

Το μικρό Renault έχει τιμή εκκίνησης στη βασική έκδοση evolution 19.940 ευρώ, αλλά αν υπολογιστεί η επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά (3.000 ευρώ) και το όφελος της απόσυρσης (1.500 ευρώ), η τιμή πέφτει στα 14.990 ευρώ, όντας ένα από τα φθηνότερα αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς.

Η πλουσιότερη έκδοση Techno έχει τιμή εκκίνησης τα 19.990 ευρώ (με επιδότηση) ή τα 18.490 ευρώ (με επιδότηση και όφελος απόσυρσης) και προσφέρει επιπλέον: High Beam Assist (αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσαίας σκάλας φώτων), σύστημα πρόσβασης & εκκίνησης χωρίς κλειδί, αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρες φώτων & βροχής, αναδιπλούμενους καθρέπτες, σύστημα πολυμέσων openR link 10,1” με σύστημα πλοήγησης, Google built-in & ηχοσύστημα Arkamys Classic με 6 ηχεία, νέες διακοσμήσεις στο εσωτερικό, κολώνα παραθύρου σε χρώμα μαύρο shiny, φιμέ κρύσταλλα στα πίσω πλαϊνά παράθυρα & στο τζάμι πόρτας χώρου αποσκευών και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών.