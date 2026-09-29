Το σκληροτράχηλο INEOS Grenadier στην ελληνική αγορά

Το Grenadier, το αυθεντικό 4×4 SUV της βρετανικής INEOS Automotive θα ξεκινήσει να διατίθεται από την GA Motors, μέλος του επίσημου δικτύου διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas.

Ένα από τα πιο αυθεντικά τετρακίνητα οχήματα της σύγχρονης αυτοκίνησης, το INEOS Grenadier ήρθε στην Ελλάδα. Η εμπορική του πορεία θα ξεκινήσει σύντομα από τη GA Motors, μέλος του επίσημου δικτύου διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas.

Το INEOS Grenadier Station Wagon αποκαλύπτεται

Το INEOS Grenadier Station Wagon είναι ένα πενταθέσιο 4X4 αυτοκίνητο, σχεδιασμένο για να συνδυάζει την ασυμβίβαστη εκτός δρόμου ικανότητα με καθημερινή χρηστικότητα, άνεση και σύγχρονη τεχνολογία.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες, οικογένειες, ταξιδιώτες και λάτρεις της περιπέτειας που χρειάζονται ένα όχημα ικανό να κινηθεί με την ίδια αυτοπεποίθηση στην πόλη, στον αυτοκινητόδρομο, στο βουνό, στη λάσπη ή σε απομακρυσμένες διαδρομές.

Στην έκδοση Station Wagon δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση των επιβατών, προσφέροντας αυξημένο χώρο για τα γόνατα στη δεύτερη σειρά και πιο επικλινή πλάτη καθίσματος, διατηρώντας παράλληλα υψηλή μεταφορική ικανότητα και κορυφαία πρακτικότητα.

Στην καρδιά του Grenadier βρίσκεται ένα πλαίσιο τύπου σκάλας (ladder frame) με κλειστές διατομές, σχεδιασμένο για αντοχή, στρεπτική ακαμψία και μακροχρόνια αξιοπιστία. Το χαλύβδινο τμήμα του πλαισίου έχει πάχος έως 3,5 χλστ., προσφέροντας υψηλή ακαμψία και σταθερότητα. Η ανθεκτικότητα του πλαισίου και των δομικών στοιχείων του αμαξώματος υποστηρίζεται από εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας 12 ετών.

Κινητήρες BMW και μετάδοση ZF

Το Grenadier Station Wagon εξοπλίζεται με εξακύλινδρους σε σειρά υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες BMW 3,0 λίτρων, βενζίνης ή diesel. Ο βενζινοκινητήρας B58 αποδίδει 286 PS και 450 Nm ροπής, ενώ ο πετρελαιοκινητήρας B57 αποδίδει 249 PS και 550 Nm.

Όλα τα Grenadier διαθέτουν αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων της ZF και μόνιμη τετρακίνηση. Η ροπή μεταφέρεται στους εμπρός και πίσω άξονες μέσω κιβωτίου μεταφοράς δύο σχέσεων, σχεδιασμένου από την INEOS και κατασκευασμένου από την Tremec. Το σύστημα διαθέτει κεντρικό διαφορικό που κλειδώνει, τόσο σε υψηλή όσο και σε χαμηλή σχέση, ενώ προαιρετικά διατίθενται εμπρός και πίσω μπλοκέ διαφορικά, με 100% μηχανική εμπλοκή.

Ανάρτηση και μηχανικά μέρη για πραγματική εκτός δρόμου χρήση

Το Grenadier Station Wagon χρησιμοποιεί στιβαρούς άκαμπτους άξονες Carraro, ανάρτησ πέντε συνδέσμων εμπρός και πίσω, προοδευτικά ελατήρια Eibach, ανθεκτικές αντιστρεπτικές δοκούς, φρένα Brembo και υδραυλικά υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης με ανακυκλοφορούντα σφαιρίδια της Bosch.

Οι εκτός δρόμου δυνατότητες αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητάς του. Η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 264 χλστ., το βάθος διέλευσης υδάτινου κολλήματος τα 800 χλστ., η γωνία προσέγγισης τις 35,5 μοίρες, η γωνία ράμπας τις 28,2 μοίρες και η γωνία διαφυγής τις 36,2 μοίρες.

Το όχημα έχει δυνατότητα μέγιστης πλευρικής κλίσης 45 μοιρών, άρθρωση εμπρός άξονα 9 μοιρών, άρθρωση πίσω άξονα 12 μοιρών και συνολική διαδρομή τροχών 585 χλστ.. Το Off-Road Mode, το Wading Mode, το Downhill Assist και το Uphill Assist ενισχύουν περαιτέρω τον έλεγχο του οδηγού σε απαιτητικές εκτός δρόμου συνθήκες.

Για ακόμη πιο δύσκολες διαδρομές, διατίθενται ελαστικά BFGoodrich All-Terrain KO2, εμπρός και πίσω μπλοκέ διαφορικά, καθώς και πλήρως ενσωματωμένος εργοστασιακός εμπρός «εργάτης» με ελκτική δύναμη 5,5 τόνων.

Εσωτερικό: λειτουργικότητα, άνεση και ανθεκτικότητα

Στο εσωτερικό, η καμπίνα είναι λειτουργική, άνετη και εύχρηστη, δίνοντας προτεραιότητα στους αναλογικούς και μηχανικούς χειρισμούς, όπου είναι δυνατόν. Τα μεγάλα, ευδιάκριτα κουμπιά και οι στιβαροί διακόπτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και με γάντια, ενώ το χαρακτηριστικό overhead control panel, εμπνευσμένο από τα αεροπορικά cockpit, φιλοξενεί τους διακόπτες για τις εκτός δρόμου λειτουργίες, τα βοηθητικά κυκλώματα, το Wading Mode, το Off-Road Mode και τα χειριστήρια των διαφορικών, όπου υπάρχουν.

Η κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών συγκεντρώνει όλες τις βασικές πληροφορίες του οχήματος, όπως ταχύτητα, σχέση κιβωτίου, στάθμη καυσίμου, πιέσεις ελαστικών, χάρτες, πολυμέσα, επαφές, κατεύθυνση, συντεταγμένες, γωνία τιμονιού και κλίση αμαξώματος.

Στο εξοπλισμό περιλαμβάνονται τα Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, φωνητικός έλεγχος και το Pathfinder off-road navigation, ένα ειδικό σύστημα πλοήγησης βάσει σημείων για διαδρομές εκτός χαρτογραφημένου οδικού δικτύου.

Πρακτικότητα χωρίς περιορισμούς

Το Grenadier Station Wagon προσφέρει δυνατότητα ρυμούλκησης με φρένα 3,5 τόνων, χώρο φόρτωσης άνω των 2.000 λίτρων και ωφέλιμο φορτίο που ξεκινά από 689 κιλά, ανάλογα την έκδοση. Ο χώρος αποσκευών διαθέτει δακτυλίους πρόσδεσης, ράγες φορτίου, παροχή ισχύος 400W, αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα 60/40 και πίσω πόρτα ανοιγόμενη κατά 30/70, για ευέλικτη πρόσβαση. Η καμπίνα διαθέτει έξι χειρολαβές, έξι ποτηροθήκες ή θήκες μπουκαλιών, θύρες USB-A και USB-C, καθώς και παροχές 12V.

Η ανθεκτικότητα του εσωτερικού είναι εξίσου σημαντική. Οι στάνταρ επενδύσεις συνδυάζουν ανθεκτικό ύφασμα και βινύλιο, για αντοχή σε λεκέδες, βρωμιά και νερό. Το δάπεδο είναι αφαιρούμενο και διαθέτει πέντε εσωτερικές βαλβίδες αποστράγγισης, ώστε η καμπίνα να καθαρίζεται εύκολα μετά από σκληρή χρήση. Κρίσιμα εσωτερικά εξαρτήματα διαθέτουν προστασία IP54K από σκόνη και νερό.