Το smart #2 Premium τα έχει όλα – Σε τιμή 21.990 ευρώ

Το εμβληματικό αυτοκίνητο πόλης της smart προσφέρεται στη νέα γενιά του σε τρεις εκδόσεις. Η έκδοση Premium, θεωρείται η ιδανική, ταιριάζοντας ιδανικά στο σύγχρονο lifestyle.

Με το νέο smart #2 η εμβληματική φίρμα επιστρέφει στις ρίζες της – εκεί από όπου ξεκίνησε η ιστορία της: στο διθέσιο αυτοκίνητο πόλης που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αστική μετακίνηση. Διατηρώντας τα στοιχεία που έκαναν το μοντέλο τόσο αναγνωρίσιμο, το νέο fortwo φέρνει τη δική του, σύγχρονη προσέγγιση στην ηλεκτρική κινητικότητα, συνδυάζοντας compact διαστάσεις, ευελιξία και προηγμένη τεχνολογία.

Στηn γκάμα του μοντέλου, η έκδοση Premium προσθέτει τη δική της ξεχωριστή πινελιά, με πλούσιο εξοπλισμό και στοιχεία που αναβαθμίζουν την άνεση και την καθημερινή εμπειρία οδήγησης.

Με αυτονομία 290 km

Ως αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, σχεδιάστηκε με στόχο να κάνει τις καθημερινές μετακινήσεις πιο εύκολες, άνετες και απολαυστικές. Φέρει μπαταρία LFP χωρητικότητας 35,8 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 290 km, καλύπτοντας με άνεση τις ανάγκες των αστικών μετακινήσεων, αλλά και μεγαλύτερες διαδρομές. Παράλληλα, η δυνατότητα φόρτισης σε wallbox με ενσωματωμένο φορτιστή (OBC) ισχύος 11 kW επιτρέπει την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας σε περίπου 3 ώρες, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευκολία και ευελιξία στην καθημερινή αναπλήρωση της ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, οι compact διαστάσεις του και ο ιδιαίτερα μικρός κύκλος στροφής των μόλις 6,95 m, διευκολύνοντας τους ελιγμούς και το παρκάρισμα ακόμη και στους πιο απαιτητικούς δρόμους της πόλης.

Τι εξοπλισμό έχει

Η έκδοση Premium αναβαθμίζει την εμπειρία οδήγησης, με προσεγμένες λεπτομέρειες στον εξοπλισμό της που κάνουν τη διαφορά όσον αφορά στην άνεση και την τεχνολογία. Η γυάλινη οροφή προσφέρει μια πιο φωτεινή αίσθηση στην καμπίνα, ενώ τα θερμαινόμενα καθίσματα και το θερμαινόμενο τιμόνι προσφέρουν επιπλέον άνεση, ιδιαίτερα τις πιο κρύες ημέρες.

Την εμπειρία συμπληρώνει το ηχοσύστημα Sennheiser με επτά ηχεία, προσφέροντας ποιοτικό ήχο σε κάθε διαδρομή.

Η καθημερινή πρακτικότητα ενισχύεται και από τη δυνατότητα ασύρματης φόρτισης smartphone, επιτρέποντας στον οδηγό να διατηρεί τη συσκευή του φορτισμένη χωρίς την ανάγκη καλωδίων, για μεγαλύτερη ευκολία και άνεση σε κάθε μετακίνηση.

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Ξεχωριστή πινελιά στην ατμόσφαιρα της καμπίνας προσθέτει ο ατμοσφαιρικός φωτισμός 256 χρωμάτων, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών αποχρώσεων, προσαρμόζοντας το εσωτερικό στις προτιμήσεις και τη διάθεση των επιβατών. Πρόκειται για μια λεπτομέρεια που αναβαθμίζει αισθητικά τον χώρο και ενισχύει τον σύγχρονο, premium χαρακτήρα του smart #2.

Η τιμή του με επιδότηση

Το smart #2 Premium, με τον ισορροπημένο συνδυασμό εξοπλισμού, τεχνολογίας και αισθητικής, διατίθεται για παραγγελία μέσω του επίσημου δικτύου smart στην Ελλάδα, με τιμή 24.990 €, η οποία μειώνεται στα 21.990 ευρώ με την κρατική επιδότηση.

Θυμίζουμε πως, το διθέσιο αυτοκίνητο πόλης είναι διαθέσιμο στη βασική έκδοση Pure με τιμή 18.490 € με επιδότηση και στην Couture edition με κόστος 25.490 € με επιδότηση.