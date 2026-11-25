Η Suzuki ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο Ignis, το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης στην ιστορία της.

Η Suzuki κάνει δυναμική είσοδο στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης, αποκαλύπτοντας το ολοκαίνουργιο Ignis. Το νέο μοντέλο σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ιαπωνική φίρμα, καθώς αποτελεί την πρώτη της ηλεκτρική πρόταση με καθαρά αστικό προσανατολισμό.

Η εμπορική του πορεία στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και σε άλλες περιοχές του κόσμου, αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά από το καλοκαίρι του 2027.

Boxy σχεδίαση και μήκος 3,57 μέτρων

Στον πυρήνα της ανάπτυξης του νέου Ignis βρίσκεται η φιλοσοφία «Easy to Switch». Στόχος της Suzuki είναι να προσφέρει ένα αυτοκίνητο με μαζεμένες διαστάσεις, απόλυτα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της καθημερινής οδήγησης στο κέντρο της πόλης που θα την αντιπροσωπεύσει επάξια στο A-segment.

Αισθητικά, το νέο ηλεκτρικό Ignis βασίζεται σε τρεις κεντρικούς σχεδιαστικούς άξονες: «Smart», «Iconic» και «Cozy». Ο συνδυασμός αυτός χαρίζει στο αυτοκίνητο μια φρέσκια, μοντέρνα ταυτότητα, διατηρώντας παράλληλα έναν φιλικό και οικείο χαρακτήρα.

Το αμάξωμά του έχει μήκος 3,57 μέτρα, πλάτος 1,56 μέτρα και ύψος 1,63 μέτρα ενώ το μεταξόνιό του φτάνει τα 2,46 μέτρα. Το αυτοκίνητο ξεχωρίζει χάρη στην boxy σιλουέτα του αλλά και από τη σχεδιαστική επιλογή της «αιωρούμενης» οροφής. Την εικόνα ολοκληρώνουν τα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, τα οποία διαθέτουν μια ιδιαίτερη φωτεινή υπογραφή εμπνευσμένη από ψηφιακούς αριθμούς, προσδίδοντας στο νέο Ignis μοναδικό στυλ.

Στο εσωτερικό, μια στρογγυλεμένη γραμμή εκτείνεται συνεχόμενα από το ταμπλό έως τις επενδύσεις των θυρών, αγκαλιάζοντας τους επιβάτες και δημιουργώντας αίσθηση ασφάλειας. Το ταμπλό, με τη ζεστή αισθητική του, συνδυάζει μία οθόνη με μια επιφάνεια αποθήκευσης εμπνευσμένη σχεδιαστικά από την κεραμική, δημιουργώντας έναν χώρο που ισορροπεί ανάμεσα στην πρακτικότητα και την άνεση.

Ηλεκτρικό με μπαταρία 26 kWh

Το νέο Ignis διαθέτει ένα συμπαγές και ελαφρύ σύστημα eAxle, που ενσωματώνει σε μία μονάδα έναν νέο ηλεκτροκινητήρα, μετατροπέα ισχύος (inverter) και μειωτήρα στροφών. Συνδυάζεται με μπαταρία LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου) χωρητικότητας 27 kWh, η αυτονομία ωστόσο της οποίας δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 91 ίππους και 133 Nm ροπής.

Η χρήση της ειδικά σχεδιασμένης για ηλεκτρικά οχήματα πλατφόρμας «HEARTECT-e» και η τοποθέτηση της μπαταρίας κάτω από το αμάξωμα εξασφαλίζουν ελαφριά κατασκευή με υψηλή ακαμψία. Παράλληλα, η έξυπνη εκμετάλλευση των χώρων προσφέρει ευρύχωρη καμπίνα και σταθερή οδική συμπεριφορά, διατηρώντας εξαιρετική ευελιξία χάρη στην ελάχιστη ακτίνα στροφής των 4,5 μ..

Δοκιμασμένο σε διαφορετικά περιβάλλοντα

Η ανάρτηση που έχει εξελιχθεί για την αποκλειστική ηλεκτρική πλατφόρμα προσφέρει υψηλή σταθερότητα και άνεση κατά την κύλιση. Επιπλέον, υιοθετούνται συστήματα που επιτρέπουν την αποδοτική ανάκτηση ενέργειας και μειώνουν την καταπόνηση του οδηγού, όπως σύστημα πέδησης με υδραυλική λειτουργία και ανάκτηση ενέργειας, ηλεκτρική υποβοήθηση πέδησης καθώς και πεντάλ «εύκολου χειρισμού»* (easy operation pedal). Έτσι επιτυγχάνεται αίσθηση πέδησης οικεία ακόμη και στους οδηγούς που μεταβαίνουν από βενζινοκίνητο αυτοκίνητο.

Κατά την εξέλιξη του νέου Ignis πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, σε διαφορετικά περιβάλλοντα, από αστικές περιοχές έως δρόμους με στροφές σε διάφορες χώρες αλλά και στην Ευρώπη.

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Με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από τις δοκιμές, βελτιστοποιήθηκαν ο έλεγχος απόδοσης της ισχύος και η ρύθμιση των αναρτήσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στις τοπικές οδικές συνθήκες και στις ανάγκες των πελατών στις σημαντικότερες αγορές παγκοσμίως.

Το αποτέλεσμα είναι μια οδηγική εμπειρία που εμπνέει σιγουριά ακόμη και σε όσους οδηγούν για πρώτη φορά ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με την αθόρυβη λειτουργία και την ομαλή επιτάχυνση, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ηλεκτροκίνηση.