Το Toyota GR Yaris H2 στην Υπερειδική του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Στις 25 Ιουνίου, το υδρογονοκίνητο GR Yaris H2 θα πραγματοποιήσει τη διαδρομή της Υπερειδικής στο The Ellinikon Sports Park, ως πλοηγό όχημα, στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας της FIA.

Τη συμμετοχή του GR Yaris H2 στη φετινή Υπερειδική Διαδρομή του EKO Ράλλυ Ακρόπολις ανακοίνωσε η Toyota Hellas, Proud Mobility Sponsor του αγώνα.

Η Υπερειδική θα αποτελέσει μια πρώτης τάξης ευκαιρία για την Toyota προκειμένου να αναδείξει τη δική της οπτική όσον αφορά τους κινητήρες εσωτερικής καύσης με καύσιμο υδρογόνο, όπως και την πολύ-τεχνολογική στρατηγική της για την επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας.

GR Yaris H2: Ένα καινοτόμο προϊόν

Η παρουσία του GR Yaris H2 στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα της πολύ-τεχνολογικής προσέγγισης της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας: αξιοποίηση της αγωνιστικής εμπειρίας για την εξέλιξη λύσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε μηδενικές εκπομπές, χωρίς να υποβαθμίζει η οδηγική αίσθηση, η απόδοση και η συγκίνηση της οδήγησης.

«Για την Toyota, το motorsport είναι το περιβάλλον όπου δοκιμάζουμε ιδέες, εξελίσσουμε τεχνολογίες και αποκτούμε γνώση που περνά στα αυτοκίνητα της καθημερινότητας. Πιστεύουμε ότι η μετάβαση στη βιώσιμη κινητικότητα δεν μπορεί να βασιστεί σε μία μόνο λύση. Για αυτό επενδύουμε παράλληλα σε hybrid, plug‑in hybrid, battery‑electric και υδρογόνο. Η παρουσία του GR Yaris H2 στην Ελλάδα και στο Ράλλυ Ακρόπολις εκφράζει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία: τη σύνδεση του motorsport με την καινοτομία, την έρευνα και το μέλλον της κινητικότητας», δήλωσε ο Προέδρος & CEO της Inchcape Hellas, Επίσημος διανομέας της Toyota Hellas, Hermann Riedl.

Στατική παρουσία στο Service Park – Πάνω από 50 οχήματα Toyota για τον αγώνα

Το GR Yaris H2 θα βρίσκεται στατικό στο Service Park στο Λουτράκι από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό και στα διεθνή μέσα τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την τεχνολογία υδρογόνου της Toyota.

Παράλληλα, περισσότερα από 50 οχήματα Toyota θα υποστηρίξουν τον αγώνα σε επιχειρησιακούς, οργανωτικούς και FIA safety ρόλους, επιβεβαιώνοντας και αναδεικνύοντας τον ρόλο της Toyota Hellas ως Mobility Partner της διοργάνωσης.

«Με τη φετινή της παρουσία, η Toyota αξιοποιεί τη δυναμική του αγώνα ως πλατφόρμα τεχνολογικής εξέλιξης και βιώσιμης κινητικότητας, συνδέοντας το παρόν του WRC με τις τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Toyota Hellas.