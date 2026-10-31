Το βαθύτερο φαράγγι του κόσμου είναι ελληνικό – Θέα που καθηλώνει

Aναφέρεται στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως το βαθύτερο φαράγγι στον κόσμο σε αναλογία βάθους προς πλάτος.

Το Φαράγγι του Βίκου είναι ένα φαράγγι στην οροσειρά της Πίνδου, στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Βρίσκεται στις νότιες πλαγιές του όρους Τύμφη, στην περιοχή του Ζαγορίου, στην Ήπειρο.

Το φαράγγι έχει μήκος περίπου 32 χιλιόμετρα, βάθος που κυμαίνεται από 120 έως 1.350 μέτρα και πλάτος από περίπου 2.500 μέτρα στα ευρύτερα σημεία του έως μόλις λίγα μέτρα στα στενότερα.

Το Φαράγγι του Βίκου αναφέρεται στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως το βαθύτερο φαράγγι στον κόσμο σε αναλογία βάθους προς πλάτος.

Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα φυσικά αξιοθέατα της Ελλάδας και βρίσκεται στον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, γνωστού για την πλούσια βιοποικιλότητα, τα εντυπωσιακά πετρώματα και τα παραδοσιακά χωριά του Ζαγορίου.

Δεν αποτελεί απλώς ένα εντυπωσιακό τοπίο, αλλά ένα ζωντανό οικοσύστημα, με σπάνια είδη χλωρίδας, αρκούδες και αρπακτικά πουλιά, καθώς και ένα από τα πιο καθηλωτικά φυσικά τοπία της Ελλάδας.

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Το Φαράγγι του Βίκου διαμορφώθηκε σταδιακά από τη διάβρωση του ασβεστολιθικού πετρώματος της οροσειράς της Πίνδου από το νερό.

Φαράγγι του Βίκου/Πηγή φωτογραφίας: Wikipedia

Ο Βοϊδομάτης στην έξοδο του φαραγγιού

Εκεί όπου τελειώνει το φαράγγι, ξεκινά ένα από τα καθαρότερα ποτάμια της Ευρώπης: ο Βοϊδομάτης.

Τα κρύα, σμαραγδένια νερά του είναι ιδανικά για ράφτινγκ, ακόμη και για αρχάριους, προσφέροντας έναν ήρεμο και μαγευτικό τρόπο για να συνεχίσει κάποιος την ημέρα του μετά την επίσκεψη στο φαράγγι.

Η διάσχιση: από το Μονοδένδρι στο Βίκο ή το Πάπιγκο

Η κλασική διαδρομή ξεκινά από τα σκαλοπάτια της Βίτσας, κάτω από το Μονοδένδρι, κατηφορίζει μέχρι τον πυθμένα του φαραγγιού και συνεχίζει κατά μήκος του μέχρι την έξοδό του.

Εκεί, το μονοπάτι χωρίζεται στα δύο: αριστερά οδηγεί στο χωριό Βίκος (Βιτσικό), ενώ δεξιά συνεχίζει προς το Μεγάλο και το Μικρό Πάπιγκο, με μια τελευταία απότομη ανηφόρα.

Η καθαρή πεζοπορία διαρκεί περίπου 6 με 7 ώρες. Η διαδρομή δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες, είναι όμως μεγάλη και απαιτητική σε αντοχή, καθώς περιλαμβάνει βραχώδη τμήματα, ρίζες και διαβάσεις ποταμού.

Επιπλέον, δεν υπάρχουν ενδιάμεσες έξοδοι από το φαράγγι, ώστε να μπορεί κανείς να εγκαταλείψει εύκολα τη διαδρομή στη μέση.

Γι’ αυτό απαιτούνται καλή φυσική κατάσταση, έγκαιρη εκκίνηση και ιδιαίτερη προσοχή στις καιρικές συνθήκες.

*Με στοιχεία από Wikipedia και thisisepirus.gr