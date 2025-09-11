Το VW Amarok τώρα με έκπτωση έως 3.000 ευρώ – Μέχρι πότε ισχύει η προσφορά

Το pick-up της Volkswagen προσφέρεται με σημαντικό όφελος, που προσφέρει χείρα βοηθείας στους ενδιαφερόμενους.

Ευκολότερη γίνεται πλέον η απόκτηση του δημοφιλούς pick-up της Volkswagen, Amarok, στις εκδόσεις Life και Style.

Πιο συγκεκριμένα, για κάθε νέα παραγγελία έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, το Amarok Life προσφέρεται με έκπτωση 2.000 ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ), ενώ το Amarok Style προσφέρεται με έκπτωση 3.000 εύρω (συμπερ. ΦΠΑ).

Η ενέργεια αφορά ιδιώτες, εταιρικούς και RAC πελάτες. Παράλληλα, στα Amarok Aventura και Amarok PanAmericana συνεχίζεται η προσφορά με δώρο το εργοστασιακό ηλεκτρικό Roll Cover, έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Με επαρκές απόθεμα άμεσα διαθέσιμων αυτοκινήτων, το Amarok αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη, την τεχνολογία και την καθημερινή πρακτικότητα.

Το Volkswagen Amarok συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, premium σχεδιασμό και υψηλά επίπεδα άνεσης, προβάλλοντας ως ένα pick-up που μπορεί να είναι ταυτόχρονα εργαλείο δουλειάς και σύμβολο lifestyle.

Σημειώνεται ότι το Amarok έχει κατακτήσει για τρίτη φορά το International Pick-up Award, αναδεικνυόμενο ως το Κορυφαίο Pick-up 2024-2025.

Η γκάμα του πλέον εμπλουτίζεται με το νέο χρώμα Reed Green Μεταλλικό, που αντικαθιστά το Mid Blue μεταλλικό, προσφέροντας μια ακόμη πιο δυναμική και μοντέρνα εμφάνιση.