Το Zeekr 7X συστήνεται στο κοινό της Αθήνας

Το μήκους 4.787 χλστ. SUV παρουσιάζει το νέο σχεδιαστικό μοτίβο της μάρκας και διακρίνεται για τις προηγμένες τεχνολογίες του.

Η Zeekr, μία από τις πιο πρόσφατες αφίξεις στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, συστήνεται με το κοινό της Αθήνας, μέσω ενός pop-up εκθεσιακού χώρου στο Golden Hall.

Εκεί δεσπόζει το Zeekr 7Χ, ένα SUV μήκους 4.787 χλστ. που βασίζεται στην αρχιτεκτονική SEA (όπως τα Zeekr 001 και Zeekr X), παρουσιάζοντας το νέο σχεδιαστικό πρόσωπο της μάρκας με λεπτούς Matrix LED προβολείς και ενιαία LED φώτα πίσω. Η πρακτικότητα ενισχύεται από πορτμπαγκάζ 539 λίτρων και εμπρός χώρο αποθήκευσης (frunk) έως 66 λίτρα.

Το εσωτερικό προσφέρει χώρους αντίστοιχους με SUV μεγάλων κατηγοριών, με πολυτέλεια, άνεση και σύγχρονες τεχνολογίες: ηλεκτρικές πόρτες εμπρός/πίσω, καθίσματα με θέρμανση, αερισμό και μασάζ (Comfort Pack στην Performance AWD), δημιουργούν μια ξεχωριστή εμπειρία.

Εγγύηση 10 ετών για όλα τα μοντέλα

Όλα τα μοντέλα Zeekr, συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ, με δυνατότητα αυτόματης επέκτασης έως 10 έτη ή 200.000 χλμ. μέσω του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service Zeekr. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 έτη ή 200.000 χλμ, ό,τι έρθει πρώτο.

Ασφάλεια 5 αστέρων

Τα αμιγώς ηλεκτρικά Zeekr X , Zeekr 7X και Zeekr 001 απέσπασαν τη μέγιστη διάκριση των 5 αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP, μία από τις πιο έγκυρες και αυστηρές αξιολογήσεις ασφάλειας παγκοσμίως.

Τα έτη 2024 και 2025 οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με ακόμη πιο αυστηρά πρωτόκολλα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που καθιστά την επιτυχία αυτή ακόμη πιο σημαντική. Τα μοντέλα της Zeekr έλαβαν επίσης 5 αστέρια στις αξιολογήσεις Green NCAP, επιβεβαιώνοντας τη συνεισφορά τους στη βιώσιμη κινητικότητα.

Το Zeekr 7Χ ξεκινάει από τα 54.990 ευρώ και θα βρίσκεται στο Golden Hall μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.