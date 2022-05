Το Toyota Aygo X (ή Toyota Aygo Cross) έφτασε στην Ελλάδα. Ο λόγος για τη νέα πρόταση των Ιαπώνων στην κατηγορία Α, το πιο προσιτό Toyota στην γκάμα της εταιρείας.

Ένα ολοκαίνουργιο «μικρό» από λευκό χαρτί, το οποίο κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της εταιρείας στην Τσεχία, πάνω σε μια καταξιωμένη πλατφόρμα. Ο λόγος για την ευέλικτη «GA–B» της αρχιτεκτονικής Toyota Global New Architecture (TNGA), δοκιμασμένη για πρώτη φορά στο best–seller και Car Of The Year 2021, το Yaris, και λίγο αργότερα σε ένα από τα κορυφαία B–SUV της εποχής μας, το Yaris Cross. Στην περίπτωσή μας, προσαρμοσμένη σε μια compact crossover εκδοχή, η οποία χαρακτηρίζεται από το γράμμα «Χ», που συμπληρώνει το γνωστό μας όνομα «Aygo».

Toyota Aygo X: Με την πρώτη ματιά

Το Toyota Aygo X ενσωματώνει στυλιστικά -και όχι μόνο- στοιχεία που συναντάμε σήμερα σε μεγαλύτερα crossover οχήματα, αλλά διαθέτει και σημαντικά αυξημένες διαστάσεις σε σχέση με εκείνο το Aygo που είδαμε για πρώτη φορά το 2005.

Όλο το μυστικό κρύβεται στο δάπεδο στο οποίο βασίζεται, με τους σχεδιαστές της εταιρείας να καταφέρνουν να αποτυπώσουν στο νέο μοντέλο αρκετά στοιχεία από το πρωτότυπο Aygo X Ρrologue. Η γραμμή της σφηνοειδούς οροφής αυξάνει τη δυναμική αίσθηση του οχήματος, ενώ εντυπωσιάζουν και τα εμπρός φωτιστικά σώματα LED σε σχήμα φτερού, που αγκαλιάζουν το καπό, στο εσωτερικό των οποίων αναγράφεται το λογότυπο του μοντέλου.

Την εικόνα συμπληρώνουν χαμηλότερα η μεγάλη γρίλια, τα φώτα ομίχλης, τα προστατευτικά στο κάτω μέρος του αμαξώματος και η ποδιά. Εδώ αξίζει να αναφερθούμε στους τέσσερις νέους χρωματισμούς του μοντέλου, εμπνευσμένους από μπαχαρικά, αφού μπορείτε να επιλέξετε το δικό σας Aygo X, μεταξύ του Κάρδαμου (πράσινου), Τσίλι (κόκκινου), Τζίντζερ (μπεζ) ή Άρκευθου (μπλε) χρώματος.

Με μήκος 3.700 χλστ., το Aygo X είναι μεγαλύτερο από τον «προκάτοχό» του (Αygo) κατά 235 χλστ., ενώ αυξημένο κατά 90 χλστ. είναι το μεταξόνιό του, το οποίο πλέον είναι της τάξης των 2.430 χλστ. Τo πλάτος του είναι επίσης μεγαλύτερο κατά 125 χλστ. (1.740 χλστ., μόλις 5 χλστ. μικρότερο του Yaris) και το ύψος κατά 65 χλστ. (1.525 χλστ.), ενώ μεγαλύτερη κατά 11 χλστ. (συνολικά 146 χλστ.) είναι και η απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος.

Η Toyota αναφέρει επίσης ότι στο εσωτερικό αυξημένος είναι και ο χώρος ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα, κατά 20 για την περίσταση χιλιοστά, με αποτέλεσμα ο «αέρας» για τους ώμους να είναι και αυτός αυξημένος κατά 45 χλστ. Την ίδια στιγμή, κατά 125 χλστ. έχει διευρυνθεί το ωφέλιμο μήκος του πορτ μπαγκάζ, που πλέον έχει χωρητικότητα 231 λίτρα (60 επιπλέον σε σχέση με παρελθόν), ενώ μπορεί να φτάσει και έως τα 829 λίτρα, με πεσμένες τις πίσω θέσεις.

Σε σύγκριση με ένα Yaris διαστάσεων 3.940x1.745x1.470 χλστ. και μεταξονίου 2.540 χλστ., ο εμπρός πρόβολος είναι μικρότερος κατά 72 χλστ., ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το Aygo X είναι εφοδιασμένο με τροχούς διαμέτρου 17 και 18 ιντσών, οι οποίοι αντίστοιχα φορούν ελαστικά διάστασης 175/65 R17 και 175/60 R18. Σημειώστε επίσης ότι το Aygo Χ διατίθεται και με προαιρετική αναδιπλούμενη υφασμάτινη οροφή, με το άνοιγμα να έχει διευρυνθεί κατά 40 χλστ. και με γωνία θέασης αυξημένη κατά 20%.

Το νέο «μικρό» είναι εξοπλισμένο με το νέο σύστημα πολυμέσων Toyota Smart Connect, για απρόσκοπτη, ασύρματη σύνδεση με smartphone, HD οθόνη 9 ιντσών και το κορυφαίας ποιότητας ηχοσύστημα JBL. Επιπλέον, ενσωματώνει μία σειρά συνδεδεμένων υπηρεσιών, όπως το Cloud σύστημα πλοήγησης και τις over–the–air ανανεώσεις λογισμικού, ενώ μπορείτε να συνδεθείτε στο ΜyT και να ρυθμίσετε απομακρυσμένα τη θερμοκρασία της καμπίνας, το κλείδωμα/ξεκλείδωμα των θυρών και μία σειρά πληροφοριών μέσα από το smartphone σας, το οποίο φορτίζεται έως και επαγωγικά.

Toyota Aygo X : Ένας κινητήρας, δύο κιβώτια

Το Toyota Aygo X είναι διαθέσιμο με έναν κινητήρα και δύο συστήματα μετάδοσης. Πιο συγκεκριμένα, και με γνώμονα την οικονομία καυσίμου και τις χαμηλές εκπομπές ρύπων (από 4,7 λίτρα/100 χλμ. και CO2: από 107 γρ./χλμ.), κάτω από το καπό φιλοξενείται ένας 3κύλινδρος ατμοσφαιρικός κινητήρας 998 κ.εκ. με 12 βαλβίδες, προδιαγραφών Euro 6D, οποίος αποδίδει 72 ίππους στις 6.000 σ.α.λ. και ροπή 93 Nm στις 4.400 σ.α.λ.

Η συγκεκριμένη μονάδα συνοδεύεται, για πρώτη φορά στην κατηγορία Α, από κιβώτιο τύπου CVT (ή S–CVT όπως επίσης το αναφέρουν, 7 προεπιλεγμένων σχέσεων και με χειριστήρια στο τιμόνι) ή από μηχανικό 5 σχέσεων. Tο Aygo X ζυγίζει από 940 έως και 1.015 κιλά και επιτυγχάνει τελική ταχύτητα 158 χλμ./ώρα (151 με CVT), ενώ η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 14,9 δλ. (14,8 με CVT).

Τέλος, αξίζει να γνωρίζετε ότι το μίνι της Toyota έχει κάνει άλματα προόδου στον τομέα της ασφάλειας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γκάμα συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας Toyota Safety Sense και Advanced Driver Assistance, στην πιο εξελιγμένη γενιά Τ-Mate, ως στάνταρντ εξοπλισμό σε όλες τις εκδόσεις για πρώτη φορά σε μοντέλο της A κατηγορίας. Σημειώστε ενδεικτικά, σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας, αποφυγής πρόσκρουσης με ανίχνευση πεζών, αποφυγής πρόσκρουσης με ανίχνευση ποδηλάτων κατά την ημέρα, υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας και το γνωστό μας Intelligent Adaptive Cruise Control.



Toyota Aygo X : Από 14.340 ευρώ

Οι επτά εκδόσεις του μοντέλου, με βάση τον εξοπλισμό, είναι οι X, X–Play, X–Style, X–Pulse, X–Trend, X–Envy και X–Limited, με την τιμή του να ξεκινά από τα 14.340 ευρώ και από τα 16.070 ευρώ με το CVT ενώ καλύπτεται από 6 χρόνια εγγύηση. Κάτι σημαντικό και επίκαιρο για επίλογο; Ετοιμοπαράδοτο και έως 3 μήνες το πολύ, σύμφωνα με τους ανθρώπους της ελληνικής εταιρείας._ Μ. Σαλ.