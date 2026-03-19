Toyota C−HR+: Σημαιοφόρος στην αρένα της ηλεκτροκίνησης (+τιμές)

Βασισμένο στην πλατφόρμα eTNGA, το C-HR+ αποτελεί την ηλεκτρική οπτική της Toyota και καταδεικνύει ότι η μάρκα έχει το know-how να πρωταγωνιστήσει και στον κόσμο των 100% ηλεκτρικών μοντέλων.

Η Toyota έχει καταστεί συνώνυμο της υβριδικής τεχνολογίας, διαθέτοντας μοντέλα που γεφυρώνουν με απρόσκοπτο τρόπο τον κόσμο των θερμικών κινητήρων με αυτόν της ηλεκτροκίνησης.

Η ιαπωνική μάρκα, ωστόσο, δεν απαρνείται την 100% ηλεκτρική κινητικότητα, όπου διεισδύει περαιτέρω με αιχμή του δόρατος το Toyota C-HR+. Βασισμένο στο επιτυχημένο Toyota C-HR, το C-HR+ ενσαρκώνει το DNA των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων Toyota, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα του συστήματος κίνησης, τις υψηλές επιδόσεις και τον δυναμικό σχεδιασμό με τη διαχρονική ποιότητα, ανθεκτικότητα και αξιοπιστία που χαρακτηρίζουν τη μάρκα.

Όπως αναφέρει η Toyota, η άνετη και αξιόπιστη εμπειρία ενός ηλεκτρικού μοντέλου στηρίζεται στη διαχρονική δέσμευση της για ποιότητα και ασφάλεια, με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού και 10ετή εγγύηση μπαταρίας ως στάνταρ.

Δύο επιλογές μπαταρίας, νέα eAxles

Για να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών, το Toyota C−HR+ προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας, καθώς και με μετάδοση κίνησης στους εμπρός ή τους τέσσερις τροχούς.

Η μπαταρία 57,7 kWh (μικτή χωρητικότητα) προορίζεται αποκλειστικά για τις εκδόσεις με εμπρόσθια κίνηση (FWD). Αποδίδει ισχύ 167 PS και προσφέρει αυτονομία έως 458 χλμ., σύμφωνα με τον κύκλο WLTP.

Για τους πελάτες που επιθυμούν περισσότερη ισχύ και τη μεγαλύτερη αυτονομία από ένα Toyota C−HR+, η μπαταρία 77 kWh σε έκδοση FWD αποδίδει 224 PS και προσφέρει αυτονομία έως 607 χλμ. — τη μεγαλύτερη στην οικογένεια αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Toyota. Για όσους αναζητούν σιγουριά και δυναμική οδήγηση σε όλες τις συνθήκες, το AWD μοντέλο 77 kWh αποδίδει 343 PS, έχει επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε 5,2 δευτερόλεπτα και προσφέρει αυτονομία έως 548 χλμ.

Η υψηλή ισχύς επιτυγχάνεται χάρη στα νέα, χαμηλού βάρους Toyota eAxles, τα οποία περιλαμβάνουν μετατροπέα, ηλεκτροκινητήρα και κιβώτιο ταχυτήτων. Χρησιμοποιούν πλέον ημιαγωγούς καρβιδίου του πυριτίου (SIC) νέας γενιάς, που προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση και αποδίδουν υψηλότερη ισχύ, ενώ παράλληλα είναι ελαφρύτεροι και πιο συμπαγείς. Σε σύγκριση με τους συμβατικούς ημιαγωγούς πυριτίου, διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις υψηλές τάσεις, λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες και υποστηρίζουν μεγαλύτερη ισχύ εξόδου, εξηγεί η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Toyota προσφέρει δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC 150 kW σε όλη τη γκάμα Toyota C−HR+ για ανεφοδιασμό από το 10 στο 80% σε 28 λεπτά. Η σταθερή υψηλή απόδοση διασφαλίζεται σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών — ιδίως σε χαμηλές — χάρη στα συστήματα διαχείρισης της μπαταρίας και στη λειτουργία pre-conditioning.

Για μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινή φόρτιση, περιλαμβάνεται στάνταρ ενσωματωμένος φορτιστής AC 11 kW, ενώ οι υψηλές εκδόσεις εξοπλίζονται με μονάδα 22 kW, μειώνοντας περίπου στο μισό τον χρόνο επαναφόρτισης.

EV routing

Οι οδηγοί μπορούν να αξιοποιούν στο έπακρο την αυτονομία του οχήματος χάρη σε μία ειδική λειτουργία πλοήγησης για BEV. Το σύστημα προτείνει αυτόματα τα βέλτιστα σημεία φόρτισης κατά μήκος της διαδρομής, με βάση το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και την υπολειπόμενη αυτονομία. Η λειτουργία είναι δυναμική, καθώς οι υποδείξεις ανανεώνονται σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με την τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας του οχήματος κατά τη διαδρομή.

Πλατφόρμα eTNGA

Το C-HR+ βασίζεται στην αρχιτεκτονική eTNGA της Toyota – ειδικά σχεδιασμένη για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα – προσφέροντας ιδιαίτερα άκαμπτο αμάξωμα, χαμηλό κέντρο βάρους, άμεση απόκριση και ελεγχόμενη δυναμική οδήγησης.

Η υποδαπέδια μπαταρία αποτελεί βασικό σχεδιαστικό χαρακτηριστικό της eTNGA, και συνδράμει στην ενίσχυση της ακαμψίας κατά 30%. Επίσης, χαμηλώνει το κέντρο βάρους κατά 65 χλστ. σε σύγκριση με το Toyota C−HR, ενώ διατηρεί την απόσταση από το έδαφος στα 185 χλμ.

Σε συνδυασμό με το χαμηλό κέντρο βάρους και την υψηλή ακαμψία του αμαξώματος, το Toyota C−HR+ διαθέτει ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση για μία δυναμική οδηγική εμπειρία. Η ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και άνεσης επιτυγχάνεται με τη βελτιστοποίηση της απόσβεσης των αμορτισέρ, της ακαμψίας των αντιστρεπτικών δοκών και των σινεμπλόκ, καθώς και με κοντά και μαλακά ελατήρια.

Αεροδυναμική σχεδίαση

Ο εξωτερικός σχεδιασμός του Toyota C−HR+ συνδυάζει δυναμικές αναλογίες με υψηλή αεροδυναμική απόδοση, πετυχαίνοντας συντελεστή οπισθέλκουσας, 0,262, προς όφελος της αποδοτικότητας και της αυτονομίας.

Με μεταξόνιο 2.750 χλστ. – 110 χλστ. μεγαλύτερο από το Toyota C−HR – ο χώρος κάτω από το δάπεδο έχει διαμορφωθεί όσο το δυνατόν πιο επίπεδος, για να ελαχιστοποιούνται οι στροβιλισμοί και οι απώλειες ενέργειας. Πολλά ακόμα μέτρα βελτιώνουν την αεροδυναμική επιτυγχάνοντας χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας σε όλες τις εκδόσεις. Η μπροστινή μάσκα, με ενεργά πτερύγια, και ο αεραγωγός μπροστά από τους τροχούς συνεργάζονται για τη μείωση των στροβιλισμών και τη βελτίωση της ροής του αέρα. Στο πλάι, οι κρυφές πίσω χειρολαβές και οι αεροδυναμικά βελτιστοποιημένοι τροχοί αυξάνουν περαιτέρω την αποδοτικότητα.

Ιδιοκτησία

Σύμφωνα με την ιαπωνική ετιαρεία, οι πελάτες, ιδιαίτερα όσοι αποκτούν για πρώτη φορά ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μπορούν να είναι σίγουροι ότι το Toyota C−HR+ διαθέτει την κορυφαία Ποιότητα, Αντοχή και Αξιοπιστία που αποτελούν το σήμα κατατεθέν όλων των προϊόντων της μάρκας.

Αυτό αντικατοπτρίζεται στο Πρόγραμμα Φροντίδας Μπαταρίας (Battery Care Program), το οποίο καλύπτει τη μπαταρία κάθε χρόνο και για έως και 11 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του οχήματος ή για έως και ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα οδήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιείται ανελλιπώς ο ετήσιος έλεγχος της κατάστασης υγείας της μπαταρίας.

Λανσάρισμα και εκδόσεις

Το νέο Toyota C−HR+ θα διατίθεται προς πώληση από τα τέλη Μαρτίου του 2026 στην ελληνική αγορά, σε τρεις διακριτές εκδόσεις: Style, Style Plus και Lounge/Lounge Plus. Η τιμή εκκίνησης ανέρχεται σε 36.990 ευρώ.

Οι προβολείς Full LED, η θέρμανση καθισμάτων και τιμονιού, δύο ασύρματοι φορτιστές, η οθόνη πολυμέσων 14 ιντσών και το σύστημα Smart Entry περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων.

Η έκδοση Style βασίζεται σε διάταξη εμπρόσθιας κίνησης με μπαταρία 57,7 kWh, και αποδίδει 167 PS. Διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW, καθίσματα από μερικώς συνθετικό δέρμα και ζάντες 18 ιντσών.

Η έκδοση Style+ προσφέρεται με κίνηση στους εμπρός τροχούς (FWD) και ζάντες 18 ιντσών, με μπαταρία 77 kWh. Η προσθιοκίνητη εκδοχή αποδίδει 224 PS, ενώ στον εξοπλισμό της περιλαμβάνονται ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών και φιμέ τζάμια.

Η έκδοση Lounge προσφέρει περισσότερα χαρακτηριστικά άνεσης και τεχνολογίας. Προσφέρεται αποκλειστικά με τετρακίνηση, διαθέτει μπαταρία 77 kWh, αποδίδει 343 PS, επιταχύνει 0–100 χλμ./ώρα σε 5,2 δευτερόλεπτα και έχει ικανότητα ρυμούλκησης 1.500 kg.

Εκτός από τα χαρακτηριστικά της Style+, η έκδοση Lounge διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή AC 22 kW , ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού, ψηφιακό κλειδί και προηγμένες λειτουργίες υποβοήθησης οδηγού. Η διχρωμία είναι στάνταρ αποκλειστικά στην έκδοση Lounge, μαζί με τις μοναδικές ζάντες 20 ιντσών. Το εσωτερικό περιλαμβάνει καθίσματα από συνθετικό δέρμα και σουέτ, σε μαύρο ή ανοιχτό γκρι. H Lounge Plus λαμβάνει επιπρόσθετα πανοραμική οροφή και το premium ηχοσύστημα JBL. Ακολουθούν οι τιμές.