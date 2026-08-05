Toyota C-HR: Δέκα χρόνια επιτυχίας – Ένα ξεχωριστό success story

Το Toyota C-HR αποτέλεσε ορόσημο κατά το λανσάρισμά του το 2016 και έκτοτε έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη δεκάδων χιλιάδων οδηγών.

Δέκα χρόνια ζωής συμπληρώνει το Toyota C-HR, έχοντας καταφέρει να εδραιωθεί σε ένα από τα δημοφιλέστερα μοντέλα της ιαπωνικής αυτοκινοβιομηχανίας με αιχμή τη ριζοσπαστική σχεδίαση και τον αποδοτικό του χαρακτήρα.

Το Toyota C-HR αποτέλεσε ορόσημο κατά το λανσάρισμά του το 2016, φέρνοντας τη μάρκα Toyota σε ένα νέο κοινό με έντονο ενδιαφέρον για το design, χάρη στον αντισυμβατικό σχεδιασμό του, τα οδηγικά χακακτηριστικά του και την υψηλή ποιότητα. Με την τολμηρή, αιχμηρή αισθητική του, εμπνευσμένη από τις δυναμικές γραμμές ενός σπορ coupé, έθεσε νέα πρότυπα σχεδίασης στην ευρωπαϊκή κατηγορία C-SUV.

Το Toyota C-HR δεύτερης γενιάς παρουσιάστηκε το 2023, ενισχύοντας περαιτέρω τη σχέση του με τους Ευρωπαίους πελάτες, καθώς σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάζεται στην Ευρώπη.

Πάνω από 2 εκατ. πωλήσεις

Το C-HR έχει καταφέρει να πετύχει 2,1 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως από το 2016, εκ των οποίων περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια στην Ευρώπη. Η σταθερή εμπορική επιτυχία έχει καθιερώσει το Toyota C-HR με ένα από τα υψηλότερα μερίδια της μάρκας στην κατηγορία καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του – κατά μέσο όρο περίπου 7,7% στην κατηγορία C-SUV.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του μοντέλου διαδραμάτισε το design, με περισσότερους από τους μισούς αγοραστές να αναφέρουν τον σχεδιασμό ως βασικό λόγο επιλογής.

Το Toyota C-HR έχει επίσης καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ισχυρά μοντέλα της Toyota στην προσέλκυση νέων πελατών, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο το 2019, όταν το 67% των αγοραστών επέλεξε Toyota για πρώτη φορά. Παράλληλα, οι πελάτες του Toyota C-HR εμφανίζουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, με το ποσοστό να φτάνει το 74%, σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της κατηγορίας, που διαμορφώνεται στο 64%.

Toyota C-HR 1ης γενιάς

Η ιστορία του Toyota C-HR ξεκίνησε το 2016 με την πρώτη γενιά, σηματοδοτώντας την είσοδο της Toyota στην αγορά των crossover SUV με ξεχωριστή σχεδίαση και πλούσιο εξοπλισμό. Παρέμεινε πιστό στο πνεύμα των πρωτότυπων μοντέλων που είχαν παρουσιαστεί στην Εκθέσεις Αυτοκινήτου του Παρισιού και της Φρανκφούρτης το 2014 και το 2015 αντίστοιχα.

Οι γραμμές τύπου coupé και το φαρδύ, σπορ αμάξωμα δημιούργησαν μια νέα σχεδιαστική ταυτότητα. Η κομψή σχεδίαση επεκτάθηκε και στο εσωτερικό, με μια εκλεπτυσμένη, σύγχρονη καμπίνα, σχεδιασμένη με επίκεντρο τον οδηγό. Παράλληλα, η χρήση υψηλής ποιότητας υλικών και η έμφαση στην αισθητηριακή ποιότητα αναβάθμισαν τη συνολική εμπειρία μετακίνησης σε premium επίπεδο.

Πέρα από την εντυπωσιακή σχεδίαση, το Toyota C-HR πρώτης γενιάς άνοιξε νέους δρόμους, εισάγοντας την υβριδική τεχνολογία στην κατηγορία, με ένα πλήρως εξηλεκτρισμένο φάσμα από την 5η γενιά Hybrid Electric 1.8L 140 PS , 2.0L 180 PS σε 2WD & AWD έκδοση, καθώς και το 2.0L PHEV 223 PS. Διέθετε βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων με θερμική απόδοση 40%, θέτοντας νέο σημείο αναφοράς για την εποχή.

Ήταν επίσης το πρώτο όχημα του είδους του που βασίστηκε στην πλατφόρμα TNGA-C της Toyota. Αυτό συνέβαλε σε ιδιαίτερα χαμηλό κέντρο βάρους για την κατηγορία εκείνη την περίοδο, προσφέροντας ισορροπημένη συμπεριφορά και άμεση απόκριση. Τα πιο πρόσφατα χαρακτηριστικά ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, όπως το νέο έξυπνο σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης, αποτέλεσαν μέρος ενός ολοκληρωμένου, high-tech, πακέτου.

Toyota C-HR 2ης γενιάς

Στο πλαίσιο της εξέλιξής του στη δεύτερη γενιά, το νέο Toyota C-HR ενσαρκώνει το όραμα ενός «concept car για τον δρόμο». Σχεδιασμένο στην Ευρώπη για τους Ευρωπαίους πελάτες, βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: εκφραστική εξωτερική σχεδίαση, εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη, περιβαλλοντική υπευθυνότητα και ευέλικτη, άμεση απόκριση.

Μια νέα, πιο εκλεπτυσμένη σχεδιαστική προσέγγιση φέρνει premium στοιχεία όπως οι πρώτες για την Toyota ενσωματωμένες χειρολαβές θυρών, ο δυναμικός ατμοσφαιρικός φωτισμός 64 χρωμάτων και η πανοραμική οροφή χωρίς σκιάδιο. Αυτά συνδυάζονται με ένα εύχρηστο, ψηφιακό cockpit, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη εμπειρία.

Η γκάμα hybrid και plug-in hybrid συστημάτων κίνησης αξιοποιεί την τελευταία υβριδική τεχνολογία της Toyota, προσφέροντας περισσότερη ισχύ και ροπή για μια απολαυστική και αποδοτική οδηγική εμπειρία. Τα κινητήρια σύνολα συμβάλλουν στο ευρύτερο όραμα της Toyota, η οποία, μέσω της multi-pathway στρατηγικής της για την επίτευξη της ουδετερότητας άνθρακα, στοχεύει να προσφέρει στους πελάτες μια ποικιλία βιώσιμων επιλογών, ανεξάρτητα από την τοποθεσία ή τις εκάστοτε συνθήκες.

Το plug-in hybrid Toyota C-HR αποτελεί τη ναυαρχίδα της δεύτερης γενιάς, συνδυάζοντας «το καλύτερο και των δύο κόσμων»: επαρκή αυτονομία για καθημερινές μετακινήσεις αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια και την αξιοπιστία της υβριδικής τεχνολογίας για ταξίδια μεγαλύτερων αποστάσεων χωρίς άγχος. Διαθέτει ισοδύναμη αυτονομία αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια (EAER) περίπου 100 χλμ. σε αστικές περιοχές, ή έως 66 χλμ. στον συνδυασμένο κύκλο WLTP.

Το Toyota C-HR δεύτερης γενιάς ήταν το πρώτο μοντέλο της Toyota που διέθετε τη λειτουργία geo-fencing στο πλαίσιο του συστήματος Predictive Efficient Drive, το οποίο αξιοποιεί έξυπνες τεχνολογίες για τη βέλτιστη διαχείριση της ενέργειας της μπαταρίας και της αυτονομίας. Η λειτουργία geo-fencing διασφαλίζει επαρκή ηλεκτρική αυτονομία για την κυκλοφορία σε ζώνες χαμηλών εκπομπών (LEZ) ή περιοχές όπου απαιτείται η χρήση αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, εναλλάσσοντας έξυπνα την υβριδική και την ηλεκτρική λειτουργία, ώστε να διατηρείται το κατάλληλο επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Παράλληλα, εισήγαγε την 3η γενιά Toyota Safety Sense και τη νέα γενιά Multimedia Toyota Smart Connect, αναβαθμίζοντας σημαντικά την εμπειρία ασφάλειας και συνδεσιμότητας.

Πέρα από τις αποδοτικές hybrid και plug-in hybrid τεχνολογίες του, το νέο Toyota C-HR αναπτύχθηκε με γνώμονα τη βιωσιμότητα σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού και της παραγωγής του. Εκτός από τα αποδοτικά συστήματα κίνησης, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του οχήματος περιορίζεται περαιτέρω χάρη στη χρήση νέων ανακυκλωμένων υλικών και συστατικών μη ζωικής προέλευσης, καθώς και προηγμένων τεχνολογιών που μειώνουν το βάρος και τις εκπομπές CO₂ κατά την παραγωγή του οχήματος.

Για το 2026, η γκάμα του Toyota C-HR αποκτά περισσότερη φινέτσα και μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών, χάρη στην αναβάθμιση της έκδοσης C-LUB και στη διαθεσιμότητα της παραλλαγής GR SPORT σε όλους τους τύπους συστημάτων κίνησης. Η έκδοση C-LUB διαθέτει πλέον νέες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σε ματ μαύρο φινίρισμα και το κομψό ύφασμα Samara στα εμπρός και πίσω καθίσματα. Το εσωτερικό γίνεται ακόμη πιο εκλεπτυσμένο χάρη στις γκρι ραφές στα εμπρός καθίσματα και στη διακοσμητική λεπτομέρεια σε gunmetal στον επιλογέα ταχυτήτων. Το Toyota C-HR 2026 είναι διαθέσιμο για παραγγελία σε όλη την Ευρώπη.