Toyota C-HR+: Πώς ξεκινά η ηλεκτρική αντεπίθεση των Ιαπώνων;

Με τη βοήθεια του Φώτη Γεροδημητρού, Group Product Manager στις Toyota & Lexus Hellas, ανακαλύπτουμε το CH-R+, το μοντέλο που δίνει το σάλπισμα της ηλεκτρικής επανάστασης για την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία.

Για χρόνια, πολλοί κοίταζαν την Toyota με μια αίσθηση απορίας. Την ώρα που ο κόσμος επιτάχυνε προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση, έβλεπαν την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία να επιμένει πεισματικά στην αρένα των υβριδικών, εκεί που έχει χτίσει τη δική της αυτοκρατορία.

Κάποιοι την κατηγόρησαν για καθυστέρηση, άλλοι για συντηρητισμό. Η Toyota, ωστόσο, το είπε σύνεση. Σαν να περίμενε την κατάλληλη στιγμή, στωικά, χωρίς την παραμικρή ανάγκη για εντυπωσιασμό, με το βλέμμα, όμως, πάντα στραμμένο προς την κορυφή.

Μια κορυφή στην οποία ίσως δεν ήταν εφικτό να την οδηγήσει το πρώτο και… φιλότιμο bz4X. Πλέον, όμως, η Toyota υποστηρίζει με περισσή σιγουριά ότι έχει την κατάλληλη συνταγή, εφαρμοσμένη με ευλαβική ακρίβεια στο Toyota C-HR+ που έχει ξεκινήσει το εμπορικό ταξίδι του στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

«Δεν μπορούμε να αναφέρουμε τα νούμερα των παραγγελιών, αλλά από τον Μάρτιο που ξεκίνησε η διάθεση του μοντέλου, οι επιδόσεις είναι κάτι περισσότερο από πάρα πολύ καλές», υπογράμμιζαν οι άνθρωποι της Toyota Hellas κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στα γραφεία της Inchape Hellas στη λεωφόρο Λαυρίου, στα Γλυκά Νερά.

Ολισμός

Οι υψηλές εμπορικές πτήσεις του μοντέλου δεν έπεσαν σαν κεραυνός εν αιθρία. «Πιστεύουμε ότι έχουμε την καλύτερη πρόταση στην αγορά», μάς απάντησε ο κ. Φώτης Γεροδημητρός Group Product Manager στις Toyota & Lexus Hellas, όταν τον ρωτήσαμε γιατί κάποιος πρέπει να επιλέξει το C-HR+ έναντι των μοντέλων του ανταγωνισμού. «Την καλύτερη όχι σε έναν ή δύο τομείς, αλλά σφαιρικά: σε χώρους, επιδόσεις, κόστος χρήσης, στο peace of mind που προσφέρουμε μέσω της υποστήριξης που πάντα προσφέρει η Toyota. Ως οργανισμός, η Toyota εγγυάται την ποιότητα κατασκευής, αλλά ταυτόχρονα φυλάει τα νώτα σου. Αυτό δεν μπορεί να το πει καμία άλλη εταιρεία.

»Φυσικά, όλα αυτά καταλήγουν σε μια τιμή. Ορισμένα μοντέλα μπορεί να υστερούν ή να υπερτερούν σε μια ή δύο κατηγορίες. Όμως, στο συνολικό σκοράρισμα θεωρούμε ότι έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Και έχουμε μεριμνήσει για αυτό».

Στην καρδιά του Toyota C-HR+

Το μήκους 4.520 χλστ. Toyota C-HR+ πατάει στο αναγνωρίσιμο σχεδιαστικό σουλούπι του υβριδικού C-HR, αλλά πρόκειται για ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο. Βασίζεται στην αμιγώς ηλεκτρική αρχιτεκτονική e-TNGA, που σύμφωνα με την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία συνδράμει στη διαμόρφωση μιας fun-to-drive εμπειρίας. Η μπαταρία ενσωματώνεται στο πλαίσιο του πατώματος, εξασφαλίζοντας χαμηλότερο -κατά 65 χλστ.- κέντρο βάρους συγκριτικά με το υβριδικό C-HR, ενώ αυξάνει τη στρεπτική ακαμψία του αμαξώματος κατά 30%.

Το μοντέλο προσφέρεται τόσο ως δικίνητο με μπαταρίες χωρητικότητας 57,7 kWh ή 77 kWh, ενώ η μεγαλύτερη αποτελεί τη μοναδική επιλογή στην τετρακίνητη έκδοση των 343 ίππων. Η προσθιοκίνητη με τη μεγαλύτερη μπαταρία προσφέρει έως και 607 χλμ. αυτονομίας, με την κατανάλωση να περιορίζεται σε 13,4 kWh/100 χλμ. (στον κύκλο WLTP).

Από το βασικό εξοπλισμό ενσωματώνεται αντλία θερμότητας που αξιοποιεί τη θερμική ενέργεια του εξωτερικού αέρα για τη θέρμανση της καμπίνας, μειώνοντας τις ενεργειακές απαιτήσεις σε σύγκριση με ένα συμβατικό σύστημα.

Προσφέρεται δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC 150 kW σε όλη τη γκάμα Toyota C−HR+, για ανεφοδιασμό από το 10 στο 80% σε 28 λεπτά, ενώ υιοθετείται και ένα εξελιγμένο σύστημα Battery Pre-conditioning (προετοιμασίας της μπαταρίας), που σε συνδυασμό με προηγμένα συστήματα διαχείρισης, εξασφαλίζει υψηλή απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών, ιδίως σε χαμηλές.

Εμείς λέμε φορτίστε το C-HR+ όπως θέλετε

Σημειώνεται ότι αυτές τις γραμμές που διαβάζετε δεν συνιστούν κάποια κριτική του μοντέλου, μετά από ώρες συμβίωσης μαζί του. Κάτι τέτοιο θα ακολουθήσει στο προσεχές νέο τεύχος των 4Τροχών στις 7 Ιουνίου, με υπογράφοντα τον Χρήστο Αποστολόπουλο.

Το εν λόγω κείμενο, πιο πολύ αποτυπώνει την αυτοπεποίθηση των ανθρώπων της Toyota Hellas για το προϊόν τους. Μια σιγουριά που αντανακλάται στα εξής λόγια του κ. Γεροδημητρού: «Πολλοί κατασκευαστές συνιστούν να αποφεύγεται η συχνή χρήση ταχυφόρτισης ή η φόρτιση πάνω από το 80%. Εμείς λέμε φορτίστε το C-HR+ όπως θέλετε. Έχουμε τα συστήματα προκειμένου να προστατεύουμε την μπαταρία και να αποφεύγεται η υποβάθμισή της». Επιπλέον, η μπαταρία συνοδεύεται από εγγύηση έως 1.000.000 χλμ., ενώ στον τομέα της παθητικής ασφάλειας, η μπαταρία φέρει και πλάκα αλουμινίου 12 χλστ. που την προστατεύει και από εγκάρσια χτυπήματα.

Toyota HomeCharge

Όπως προσθέτουν οι άνθρωποι της Toyota, στόχος της μάρκας δεν είναι μόνο η οδηγική εμπειρία, στην οποία ο κ. Γεροδημητρός εστιάζει λέγοντας ότι πρόκειται για ένα «“BEV (σ.σ. ηλεκτρικό αυτοκίνητο) for car lovers”, καθώς θέτει νέα δεδομένα, όχι μόνο με τη μεγάλη ισχύ ή τον αθόρυβο χαρακτήρα του, τα οποία διακρίνουν όλα τα ηλεκτρικά, αλλά με το πώς στρίβει, επιταχύνει και διαχειρίζεται τον όγκο και το βάρος του».

Δεν θέτουμε αστερίσκους

Η Toyota εστιάζει και στην άνεση του κατόχου ενός C-HR+. Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρει το την υπηρεσία “Toyota HomeCharge”, μια ολοκληρωμένη λύση για άνετη και ασφαλή φόρτιση στο σπίτι του. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας η εταιρεία:

Προτείνει τον ιδανικό φορτιστή για το Toyota του και τις καθημερινές του συνήθειες.

Αναλαμβάνει την εγκατάσταση μέσω εξουσιοδοτημένου συνεργάτη, με την εγγύηση ποιότητας της Toyota.

Προσφέρει δωρεάν αυτοψία του χώρου του οδηγού, χωρίς καμία απολύτως δέσμευση, ώστε να γνωρίζει από την αρχή όλες τις επιλογές και το πραγματικό κόστος – με πλήρη διαφάνεια.

Ο οικιακός φορτιστής συνδέεται πλήρως με την mobile εφαρμογή MyToyota, δίνοντας στον ιδιοκτήτη τη δυνατότητα -μεταξύ άλλων- να παρακολουθεί, να διαχειρίζεται και να ελέγχει εύκολα τη φόρτιση του οχήματός του.

«Αν θέλουμε να θέσουμε ένα τρίπτυχο για το C-HR+, αυτό είναι: α) η οδηγική εμπειρία παρότι το μοντέλο είναι ηλεκτρικό, β) η καρδιά του, δηλαδή η τεχνολογία της μπαταρίας του που εξασφαλίζει απόδοση και επιδόσεις σε κάθε συνθήκη και γ) το «Toyota Peace of Mind». Αυτό πετυχαίνεται με την εγγύησή μας και με όλη τη διαχείριση του αυτοκινήτου, της μπαταρίας ανεξαρτήτως φόρτισης και της εγκατάστασης του φορτιστή. Δεν θέτουμε αστερίσκους. Και σε συνδυασμό με την τιμολογιακή τοποθέτηση, το C-HR+ καθίσταται η πλέον value for money επιλογή».