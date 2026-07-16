Toyota HomeCharge: Ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα φόρτισης

Με την παραγγελία ενός νέου Αμιγώς Ηλεκτρικού C-HR+, BZ4X, BZ4X Touring ή αντίστοιχα ενός νέου Plug-in Hybrid Electric C-HR, RAV4 ή Prius ο πελάτης μπορεί να αιτηθεί δωρεάν αυτοψία χωρίς καμία δέσμευση.

Την υπηρεσία Toyota HomeCharge, μια ολοκληρωμένη λύση οικιακής φόρτισης που έρχεται να αναβαθμίσει την εμπειρία των κατόχων αμιγώς ηλεκτρικών ή Plug‑in Hybrid μοντέλων της μάρκας, παρουσιάζει η Toyota.

Το Toyota HomeCharge συνδέει το όχημα, τον επίσημο φορτιστή Toyota και το MyToyota App σε ένα ολοκληρωμένο και πλήρως υποστηριζόμενο οικοσύστημα φόρτισης, προσφέροντας ευκολία, ασφάλεια και πλήρη υποστήριξη στους νέους αγοραστές Toyota BEV ή Plug‑in Hybrid, αλλά και στους υφιστάμενους κατόχους ηλεκτρικών (BEV) ή Plug‑in υβριδικών οχημάτων Toyota.

Η εγκατάσταση πραγματοποιείται από την evnow, εξειδικευμένο συνεργάτη, ο οποίος αποτελείται από μια ομάδα έμπειρων στελεχών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ηλεκτροκίνησης με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και πανελλαδική κάλυψη. Η evnow έχει ήδη εγκαταστήσει περισσότερους από 3.000 φορτιστές AC & DC σε όλη την Ελλάδα, εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας με πιστοποιημένες διαδικασίες ISO 9001. Επιπλέον, είναι επίσημο μέλος σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς Ηλεκτροκίνησης με ενεργή συμμετοχή στην ηλεκτροκίνηση – είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνησης (ΕΛΙΝΗΟ-HELIEV) και μέλος στο isZEB, HAEE – συνδιαμορφώνοντας τις εξελίξεις και αξιοποιώντας όλα τα διεθνή πρότυπα- πρωτόκολλα OCPP, OSCP και OCPI.

Με την παραγγελία ενός νέου Αμιγώς Ηλεκτρικού C-HR+, BZ4X, BZ4X Touring ή αντίστοιχα ενός νέου Plug-in Hybrid Electric C-HR, RAV4 ή Prius ο πελάτης μπορεί να αιτηθεί δωρεάν αυτοψία χωρίς καμία δέσμευση. Στόχος είναι η ολοκληρωμένη Εμπειρία, Peace of Mind και κάλυψη του πελάτη, επιλέγοντας ένα Toyota BEV ή PHEV και απολαμβάνοντας μια πλήρη δέσμευση φροντίδας για 11 έτη ή 1.000.000χλμ στο όχημα, 3 έτη εγγύηση εγκατάστασης και 3 έτη εγγύηση φορτιστή. Μέσω του MyToyota App, ο οδηγός μπορεί να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τη διαδικασία φόρτισης του οχήματός του, έχοντας εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες όπως την ενεργειακή κατάσταση, τη χρήση του οχήματος και το ιστορικό φόρτισης, όλα σε ένα.

Η νέα γκάμα φορτιστών με ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική Toyota HomeCharge ισχύος έως 22 kW προσφέρει:

πλήρη συνδεσιμότητα με την εφαρμογή MyToyota (απομακρυσμένη φόρτιση, κατάσταση και ιστορικό φόρτισης, προγραμματισμός φόρτισης).

επικοινωνία μέσω 4G (ανάλογα με την έκδοση), Wi‑Fi και

έλεγχο πρόσβασης μέσω κάρτας RFID.

υψηλή αντοχή και ασφάλεια (πιστοποίηση IP54 / IK10).

δυνατότητα επιτοίχιας ή επιδαπέδιας εγκατάστασης (με την χρήση της ειδικής βάσης που παρέχεται ως αξεσουάρ).

Παράλληλα, διατίθενται ενδεικτικά πακέτα εγκατάστασης για μονοφασικές και τριφασικές παροχές, με τιμές που ξεκινούν από 650€ + ΦΠΑ, οι οποίες διαμορφώνονται τελικά μετά τη δωρεάν αυτοψία.

Η υπηρεσία Toyota HomeCharge σε 6 βήματα

1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ο πελάτης επικοινωνεί με τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Toyota και συμπληρώνει τη σχετική φόρμα.

2. Δωρεάν αυτοψία στον χώρο

Πιστοποιημένος τεχνικός αξιολογεί την ηλεκτρική εγκατάσταση, τη διαδρομή καλωδίωσης και τυχόν ειδικές απαιτήσεις.

3. Αναλυτική προσφορά εγκατάστασης

Ο πελάτης λαμβάνει ολοκληρωμένη και διαφανή οικονομική προσφορά, βασισμένη στο τυποποιημένο πακέτο και τις τυχόν επιπρόσθετες ανάγκες που προέκυψαν από την αυτοψία.

4. Απόκτηση φορτιστή Toyota

Ο φορτιστής αγοράζεται αποκλειστικά από το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Toyota.

5. Αποδοχή προσφοράς & προγραμματισμός εγκατάστασης

Ορίζεται η ημερομηνία εργασιών και επιβεβαιώνεται η τελική λύση.

6. Πιστοποιημένη εγκατάσταση & παράδοση χρήσης

Ο συνεργάτης ολοκληρώνει την εγκατάσταση, τους ελέγχους ασφαλείας και την ενεργοποίηση του φορτιστή, παρουσιάζοντας τις βασικές λειτουργίες και τη χρήση μέσω του MyToyota App.

Με το Toyota HomeCharge, η Toyota κάνει ένα ακόμη βήμα προς την παροχή μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας ηλεκτροκίνησης, προσφέροντας στους πελάτες της μια αξιόπιστη, εύχρηστη και πλήρως υποστηριζόμενη λύση φόρτισης, που παρέχει απόλυτη ηρεμία και ολοκληρωμένη 360° εξυπηρέτηση, σχεδιασμένη με τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας της Toyota.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερα για την υπηρεσία εδώ.