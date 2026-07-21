Traffic Commander: Το νέο ψηφιακό «κάστρο» που αλλάζει τα πάντα στους δρόμους της Αττικής

To νέο επιχειρησιακό σύστημα της Τροχαίας φιλοδοξεί να μειώσει σε σημαντικό βαθμό την κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο λεκανοπέδιο της Αττικής αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για κάθε οδηγό. Η καθημερινή ταλαιπωρία, οι ατελείωτες ουρές στις κεντρικές αρτηρίες και οι απρόβλεπτες καθυστερήσεις αναζητούσαν εδώ και χρόνια μια ουσιαστική απάντηση.

Η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να δώσει τη δική της λύση, παρουσιάζοντας ένα νέο, ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα με την ονομασία «Traffic Commander».

Η τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου

Η επίσημη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στον Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.) στη Γ.Α.Δ.Α., παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της ΕΛ.ΑΣ. Το νέο αυτό εγχείρημα σηματοδοτεί μια θεμελιώδη αλλαγή φιλοσοφίας στη διαχείριση των δρόμων.

Η μετάβαση από το παραδοσιακό μοντέλο αστυνόμευσης σε μια σύγχρονη προσέγγιση «traffic management» βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την ανάλυση δεδομένων, την τεχνολογία και την ανθρώπινη κρίση.

Στην πράξη, το Traffic Commander φιλοδοξεί να μετατρέψει την αποσπασματική πληροφορία σε μια ενιαία, πραγματικού χρόνου εικόνα της κυκλοφορίας. Αντί για την εκ των υστέρων αντίδραση όταν ένα μποτιλιάρισμα έχει ήδη σχηματιστεί, η Τροχαία περνά στην προληπτική διαχείριση. Αξιοποιώντας μετρήσιμα στοιχεία, αποθηκευμένα δεδομένα αλλά και drones – οι αποφάσεις δεν θα λαμβάνονται πλέον μόνο εμπειρικά, αλλά βάσει ακριβούς ανάλυσης.

Σχεδιάστηκε in-house από την ΕΛ.ΑΣ

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εσωτερική ανάπτυξη του συστήματος, καθώς σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε «in house» από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς επιπλέον οικονομικό κόστος για το δημόσιο. Παράλληλα, το σύστημα υποστηρίζεται από μια νέα, ευέλικτη δομή με την ονομασία Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. (Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμφόρησης).

Ο Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. λειτουργεί ως ο επιχειρησιακός κρίκος που συνδέει το Κέντρο Επιχειρήσεων με τους αστυνομικούς στο πεδίο. Με αυτόν τον τρόπο, η πληροφορία φτάνει ακαριαία στους λήπτες αποφάσεων και οι οδηγίες μεταφέρονται αμέσως στις δυνάμεις που βρίσκονται στους δρόμους, επιτυγχάνοντας ταχύτερη αποκατάσταση της ροής.

Εν αναμονή του Σεπτέμβρη

Όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση, η τεχνολογία δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά να ενισχύσει τις δυνατότητές του. Με την επιστροφή των εκδρομέων και την πλήρη επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων στο λεκανοπέδιο από τον Σεπτέμβριο, το νέο αυτό σύστημα καλείται να δώσει τα πρώτα δείγματα γραφής.