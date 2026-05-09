Transport Show 2026: Η καρδιά των μεταφορών χτυπά στο Metropolitan Expo

Η 5η διεθνής έκθεση επαγγελματικών οχημάτων, τεχνολογίας μεταφορών και logistics «Transport Show» διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο πιο ανανεωμένη και πλούσια από κάθε άλλη φορά, στο Metropolitan Expo.

Η προσέλευση χιλιάδων επαγγελματιών στην προηγούμενη έκθεση «Transport Show» επιβεβαίωσε την απήχηση της έκθεσης στον κλάδο των επαγγελματικών αυτοκινήτων, των μεταφορών και των logistics.

Ο πλούτος των εκθεμάτων, η λειτουργικότητα των περιπτέρων και η άριστη διοργάνωση, ανέβασαν στο υψηλότερο επίπεδο το βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών και ανέδειξαν την έκθεση σε κεντρικό σημείο συνάντησης των επαγγελματιών της επιβατικής και εμπορευματικής οδικής μεταφοράς και των Logistics.

H έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδι.

Η έκθεση Transport Show υποδέχεται κάθε δύο χρόνια τον επιχειρηματικό κόσμο των εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών της χώρας μας, τους αυτοκινητιστές και τους απασχολούμενους στις διανομές.

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, οι επισκέπτες δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στις οδικές μεταφορές, εμπορευματικές και επιβατικές, καθώς και στους τομείς των υπηρεσιών Logistics (3PL). Υψηλό είναι επίσης το ποσοστό επισκεπτών που δήλωσαν «ελεύθερος επαγγελματίας» με το ενδιαφέρον τους να στρέφεται στα ελαφρά αυτοκίνητα, vans και pick ups, για την κάλυψη των μεταφορικών τους αναγκών.

Το δικό τους «παρών» έδωσαν και οι υπεύθυνοι κίνησης (fleet managers) στόλων φορτηγών εμπορικών επιχειρήσεων, αλυσίδων καταστημάτων και super markets, εταιρειών διανομών και Logistics. Καθολική, θα λέγαμε, ήταν η προσέλευση λεωφορειούχων, μετόχων υπεραστικών/ αστικών ΚΤΕΛ αλλά και ιδιοκτητών εκπαιδευτικών μονάδων.

Αξιοσημείωτη, όσο και εντυπωσιακή ήταν επίσης η παρουσία στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων και κυρίως ξενοδοχειακών μονάδων με το ενδιαφέρον τους να επικεντρώνεται στα τουριστικά λεωφορεία και στα minibus.

Στο πλαίσιο της 5ης έκθεσης TRANSPORT SHOW 2026, που πραγματοποιείται 8-10 Μαΐου στο Metropolitan Expo, οι επαγγελματίες και επιχειρηματίες της μεταφοράς, του τουρισμού και του εμπορίου έχουν την ευκαιρία να δουν συγκεντρωμένα και ισότιμα προβεβλημένα τα πιο σύγχρονα επαγγελματικά οχήματα, τα συναφή προϊόντα και υπηρεσίες και να παρακολουθήσουν διαδραστικά σεμινάρια και ημερίδες.

Οι κατηγορίες των εκθεμάτων περιλαμβάνουν ελαφρά επαγγελματικά βαν, pick up και 4Χ4, φορτηγά όλων των κατηγοριών και τράκτορες για εθνικές και διεθνείς μεταφορές, ρυμουλκούμενα (επικαθήμενα και συρόμενα), 9θέσια τουριστικά, minibus, πούλμαν και λεωφορεία για όλες τις επιβατικές χρήσεις οχήματα εναλλακτικών καυσίμων, συστήματα ασφαλείας, τηλεματική και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, ανταλλακτικά, ελαστικά, λιπαντικά, αξεσουάρ και προϊόντα βελτίωσης, εξοπλισμοί ντεπό και αποθηκών και υπηρεσίες (logistics, μισθώσεις, Τεχνικός έλεγχος, σχολές και εκπαίδευση, υπηρεσίες εξειδικευμένων συνεργείων, διαχείριση διοδίων, ασφαλίσεις).

Στα Truck & Bus Driver Career Days οι εταιρείες πραγματοποιούν συναντήσεις με επαγγελματίες οδηγούς.

Συμμετέχουν επαγγελματίες οδηγοί που αναζητούν νέα συνεργασία ή επαγγελματική εξέλιξη. Δημιουργείται ένα οργανωμένο περιβάλλον γνωριμίας και διαλόγου μεταξύ εταιρειών και οδηγών. Επίσης, τίθεται η βάση για περαιτέρω επαγγελματικές συναντήσεις.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΗΡΑΣ