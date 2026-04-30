Τέλος στο θρίλερ με τα τρέιλερ – Τι αλλάζει

Τέλος στο καθεστώς ακινησίας για χιλιάδες τρέιλερ φέρνει ο νόμος 5290/2026, ο οποίος ενεργοποιεί μια μόνιμη διαδικασία νομιμοποίησης μέσω ΚΤΕΟ.
Μια οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί χιλιάδες ιδιοκτήτες ρυμουλκούμενων εδώ και χρόνια φέρνει ο νέος νόμος 5290/2026. Με το άρθρο 14, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανοίγει ξανά τον δρόμο για τη νομιμοποίηση των τρέιλερ κατηγορίας Ο1 και Ο2, δίνοντας αυτή τη φορά πρωταγωνιστικό ρόλο στα ΚΤΕΟ.
Αν και ο νόμος τίθεται σε ισχύ στις 30/4/2026, η αγορά αναμένει την εξειδικευμένη Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες του ελέγχου.
Τι αλλάζει από την Πέμπτη 30 Απριλίου
Μέχρι σήμερα, όσοι ιδιοκτήτες δεν είχαν προλάβει την καταληκτική ημερομηνία του Δεκεμβρίου 2023, βρίσκονταν σε αδιέξοδο: τα τρέιλερ τους ήταν πρακτικά «ακίνητα», καθώς η κυκλοφορία τους χωρίς ανεξάρτητη άδεια και πινακίδα απαγορεύεται αυστηρά.
Η νέα ρύθμιση εισάγει μια μόνιμη διαδικασία, όπου η τεχνική επάρκεια του οχήματος δεν θα κρίνεται μόνο από παλαιά έγγραφα, αλλά από τον τεχνικό έλεγχο των ΚΤΕΟ.
Τα 5 βήματα της νομιμοποίησης
Για να αποκτήσει ένα τρέιλερ (μεταφοράς σκαφών, μοτοσυκλετών ή αποσκευών) νόμιμη άδεια, ο ιδιοκτήτης πρέπει πλέον να ακολουθήσει την εξής οδό:
Συγκέντρωση εγγράφων: Απαιτείται το παλιό Ειδικό Σημείωμα Ρυμούλκησης (ΕΣΡ).
Παράβολο 200€: Η «καμπάνα» για την καθυστέρηση ή το κόστος της νέας διαδικασίας ορίστηκε στο ηλεκτρονικό παράβολο των 200 ευρώ.
Επίσκεψη στο ΚΤΕΟ: Πρόκειται για το κρισιμότερο στάδιο. Το ΚΤΕΟ θα ελέγχει αν το τρέιλερ πληροί τους κανόνες ασφαλείας (φρένα, φώτα, αναρτήσεις, πλαίσιο).
Αίτηση στην Περιφέρεια: Με τη βεβαίωση του ΚΤΕΟ και τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών.
Πινακίδα «Ρ»: Έκδοση της ανεξάρτητης άδειας και τοποθέτηση της πινακίδας.
Ο πρόεδρος των ΙΚΤΕΟ Κωνσταντίνος Βήκας δήλωσε:
«Η νέα ρύθμιση δίνει οριστική λύση σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Τα ΚΤΕΟ, με τεχνογνωσία, υποδομές και πανελλαδική κάλυψη, είναι έτοιμα να υποστηρίξουν άμεσα και αποτελεσματικά τη μετάβαση των ιδιοκτητών τρέιλερ σε ένα πλήρως νόμιμο και ασφαλές καθεστώς κυκλοφορίας. Η ένταξη των ΚΤΕΟ στη διαδικασία αποτελεί εγγύηση αξιοπιστίας και ουσιαστικής ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας.»