Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά: Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο

Το έργο περιλαμβάνει πέντε μεγάλες παρεμβάσεις, σε έκταση περίπου 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Υπεγράφη η σύμβαση για τον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά, ένα έργο που θα βελτιώσει ουσιαστικά τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας παράλληλα τις αναπτυξιακές της δυνατότητες.

Το έργο περιλαμβάνει πέντε μεγάλες παρεμβάσεις, σε έκταση περίπου 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων, οι οποίες θα αποτελούν μέρος ενός ενιαίου και λειτουργικού συγκοινωνιακού συστήματος:

– την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω προς την εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου,

– την κατασκευή νέου Ανισόπεδου Ημικόμβου Σκαραμαγκά που θα συνδέει την Δυτική Περιφερειακή με την Αθήνα και το Σχιστό,

– την αναβάθμιση του Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού,

– την υλοποίηση του νέου Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων ώστε να καταργηθεί ο επιβαρυμένος υφιστάμενος ισόπεδος κόμβος,

– την κατασκευή Ανισόπεδου Ημικόμβου Ασπροπύργου, μέσω του οποίου η Δυτική Περιφερειακή θα συνδεθεί με τα διυλιστήρια και την Κόρινθο

Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 36 μήνες, κάτι που σημαίνει ότι χωρίς καθυστερήσεις θα παραδοθεί στην κυκλοφορία το δεύτερο εξάμηνο του 2029.

Η σύμβαση υπεγράφη παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε το έργο ως εξαιρετικά σημαντικό όχι μόνο για τη Δυτική Αθήνα, για τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Για τη σημασία του έργου ανέφερε: «Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα μπορέσουμε να δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά, όταν θα μπορεί ο δρόμος αυτός να εξυπηρετεί βαρέα οχήματα προς την Αττική Οδό και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου, που μετατρέπεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα σε κέντρο logistics, σε ένα διαμετακομιστικό κέντρο ευρωπαϊκής, τολμώ να πω, παγκόσμιας εμβέλειας».

Πηγή εικόνας: INTIME