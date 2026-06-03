Τροχαία: 24 συλλήψεις οδηγών στην Αττική

Οι 10 συλλήψεις αφορούσαν οδηγούς υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.

Στη σύλληψη 24 οδηγών προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, στο πλαίσιο επιχείρησης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής από πρώτες πρωινές ώρες της 28 Μαΐου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 2 Ιουνίου.

Διενεργήθηκαν συνολικά 21.126 έλεγχοι αλκοόλ, βεβαιώθηκαν 195 παραβάσεις και συνελήφθησαν 10 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 5.786 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 487 οχήματα, εκ των οποίων 148 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 612 άδειες ικανότητας οδήγησης και 265 άδειες κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,92% επί του συνόλου.

