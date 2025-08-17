Τροχαία δυστυχήματα: Δύο νεκροί μέσα σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη

Μακραίνει ο μαύρος κατάλογος στους δρόμους. Το Σάββατο 16 Αυγούστου, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στη Θεσσαλονίκη.

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε 22χρονος οδηγός το Σάββατο 16 Αυγούστου και ώρα 3:30 που κινούνταν στη Λεωφ. Γεωργικής Σχολής, ενώ λίγο αργότερα τη ζωή του σε τροχαίο έχασε 67χρονος οδηγός φορτηγού στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τροχαίας, στις 16/08, και ώρα 3:30, αυτοκίνητο που κινούνταν στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στο ρεύμα εξόδου, ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε σε κράσπεδο και αφού ανετράπη, προσέκρουσε σε περίφραξη ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό του 22χρονου ημεδαπού οδηγού και τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ημεδαπών επιβαινόντων 18 και 19 ετών.

Αργότερα την ίδια ημέρα και συγκεκριμένα στις 05:50, στο 21ο χλμ. της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, φορτηγό που οδηγούσε 67χρονος ημεδαπός και κινούνταν στο ρεύμα εισόδου, ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε σε διαχωριστικό τσιμεντένιο στηθαίο, ανετράπη και αφού εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με διερχόμενο επιβατικό όχημα. Αναφέρθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός του 67χρονου άντρα.