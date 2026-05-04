Τροχαία: Πάνω από 1.000 παραβάσεις για αλκοόλ τον Απρίλιο στην Αττική

Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 461 τροχαία ατυχήματα.
Συνολικά 27.897 παραβάσεις, εκ των οποίων 257 σε βαθμό πλημμελήματος, βεβαίωσε τον Απρίλιο του 2026 η Τροχαία Αττικής.
Οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στο Λεκανοπέδιο..
Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:
- 1.047 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι –59- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
- 653 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
- 237 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
- 582 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
- 1.240 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
- 2.323 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,
- 47 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.
Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 461 τροχαία ατυχήματα με 534 παθόντες και ειδικότερα:
- 7 θανατηφόρα με 7 νεκρούς,
- 14 σοβαρά με 15 σοβαρά τραυματίες,
- 440 ελαφρά με 512 ελαφρά τραυματίες.
Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., η σωστή οδική συμπεριφορά και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.