Τροχαίο ατύχημα για τον Kimi Antonelli – Η ανακοίνωση της Mercedes

Ο 19χρονος Ιταλός δεν υπέστη τραυματισμό, όπως επιβεβαίωσε η Mercedes.

Σε τροχαίο ατύχημα, δίχως να υποστεί τραυματισμό, ενεπλάκη το περασμένο Σάββατο 7 Φεβρουαρίου ο πιλότος της Formula 1 Kimi Antonelli, όπως επιβεβαίωσε η Mercedes. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 19χρονος συγκρούστηκε με προστατευτική μπάρα στο πλάι του δρόμου, σύμφωνα με αναφορά της τοπικής αστυνομίας.

«Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, κοντά στο σπίτι του στο Σαν Μαρίνο, ο Kimi εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα. Η αστυνομία έφτασε στον τόπο του ατυχήματος αφού ειδοποιήθηκε από τον Kimi. Ήταν το μόνο όχημα που εμπλέκεται και, αν και το όχημα υπέστη ζημιές, ο Kimi δεν τραυματίστηκε καθόλου», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Mercedes.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 19χρονος Ιταλός βρισκόταν πίσω από το τιμόνι ενός εξαιρετικά σπάνιου αυτοκινήτου και συγκεκριμένα μιας περιορισμένης παραγωγής Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, υπό την ονομασία “ Motorsport Collectors Edition”. Ο νεαρός οδηγός είχε παραλάβει το αυτοκίνητο μόλις πριν από λίγες ημέρες.

Παρά το περιστατικό, ο Antonelli κατάφερε να ταξιδέψει στο Μπαχρέιν, ενόψει της πρώτης επίσημης προετοιμασίας για τη σεζόν του 2026, η οποία ξεκινά την Τετάρτη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@mercedesamgf1)

Η περιορισμένης παραγωγής Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition θα παραχθεί σε μόλις 200 κομμάτια, ενώ ξεχωρίζει για το μεταλλικό χρώμα Obsidian Black με τόνους τιρκουάζ. Πρόκειται για το χαρακτηριστικό χρώμα των αυτοκινήτων της Mercedes F1, μια αναφορά στη μακρόχρονη συνεργασία με την εταιρεία PETRONAS.

Παρόλο που η τιμή της Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition δεν έχει ανακοινωθεί, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ.