Βαρύς ο πέλεκυς σε 7 οδηγούς για αλκοόλ στην Αττική

Πάνω από 1.900 παραβάσεις βεβαίωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής το διάστημα 9-11 Ιανουαρίου 2026 σε οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Όπως ανακοίνωσε η Τροχαία, συνολικά βεβαιώθηκαν 1.919 παραβάσεις και συνελήφθησαν 11 οδηγοί εκ των οποίων 7 οι οποίοι οδηγούσαν υπό την επήρεια οινοπνεύματος (άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα).

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν, μεταξύ άλλων:

138 παραβάσεις για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας,

101 παραβάσεις για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

29 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

36 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

36 παραβάσεις για λεωφορειολωρίδες,

17 παραβάσεις για δακτύλιο,

8 παραβάσεις για κίνηση σε Λ.Ε.Α.,

10 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς,

17 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

25 παραβάσεις για χρήση κινητού,

975 παραβάσεις για παράνομη στάθμευση και

62 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ως άνω εξόρμησης ακινητοποιήθηκαν 180 οχήματα ενώ μεταφέρθηκαν με γερανό 92 οχήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν με τις σε βάρος τους δικογραφίες στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Όπως ανακοινώνει η ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, εστιάζοντας σε παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες εντάσσονται στις κυριότερες αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων και επιτείνουν τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Με την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ, όσοι καταλαμβάνονται να οδηγούν με επήρεια αλκοόλ άνω του 1,10 g/l με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, τιμωρούνται με πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση άδειας-πινακίδων για 180 ημέρες.

Επιπλέον, το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται, ενώ στο ποινικό σκέλος, ο οδηγός αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο μηνών.