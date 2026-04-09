Βενζίνη και ντίζελ με πάνω από 2,2 ευρώ/λίτρο: Ποια περιοχή πρωταγωνιστεί στην ακρίβεια

Μια περιοχή της Ελλάδας βρίσκεται διαχρονικά στην κορυφή της λίστας με τους νομούς που προσφέρουν τις υψηλότερες τιμές καυσίμων.

Η ακρίβεια στα καύσιμα αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο «καυτά» ζητήματα για τους Έλληνες καταναλωτές, όμως τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο έχει λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Σε μια χώρα όπου το αυτοκίνητο παραμένει βασικό μέσο μετακίνησης και οι αποστάσεις – ειδικά στην περιφέρεια – δεν καλύπτονται εύκολα με εναλλακτικούς τρόπους, η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και συμπαρασύρει ολόκληρη την οικονομική αλυσίδα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή των περιοχών της χώρας όπου οι τιμές «χτυπούν κόκκινο». Συγκεκριμένοι νομοί της Ελλάδας ξεχωρίζουν για το υψηλό κόστος καυσίμων που καλούνται να πληρώσουν οι κάτοικοί τους, με την διαφορά στην τιμή να δικαολογείται λόγω του μεγαλύτερου μεταφορικού κόστους, της γεωγραφική απομόνωσης και της ζήτησης.

Στις Κυκλάδες οι υψηλότερες τιμές

Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα στις νησιωτικές περιοχές της χώρας, με τις Κυκλάδες να καταγράφουν σταθερά τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων (7 Απριλίου), οι τιμές στα νησιά του νομού κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα, γεγονός που επιβαρύνει τόσο τους μόνιμους κατοίκους όσο και τις τοπικές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος της τιμής της βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ/λίτρο, ενώ όσον αγορά την τιμή του πετρελαίου κίνησης, η μέση τιμή ανέρχεται στα 2,23 ευρώ/λίτρο, όταν ο μέσος όρος στη χώρα διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ/λίτρο τόσο για την αμόλυβδη όσο και για το πετρέλαιο.

Οι λόγοι πίσω τις αυξημένες τιμές των καυσίμων στις Κυκλάδες είναι πολλοί. Το αυξημένο μεταφορικό κόστος λόγω θαλάσσιας μετακίνησης των καυσίμων και ο μικρότερος ανταγωνισμός μεταξύ των πρατηρίων, ειδικά σε μικρότερα νησιά, κρατούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν και παρουσιάζεται μεγαλύτερη ζήτηση για καύσιμα.

Υψηλές τιμές σε Δωδεκάνησα, Επτάνησα και Κρήτη

Εκτός από τις Κυκλάδες, υπάρχουν και άλλοι νομοί που προσφέρουν τιμές καυσίμων πάνω από το μέσο όρο. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των Δωδεκανήσων, των νησιών που ανήκουν στα Επτάνησα (Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλοννιά) και τους νομούς της Κρήτης, αφού τόσο σε βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο, οι τιμές ξεπερνούν τα 2,1 ευρώ/λίτρο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

