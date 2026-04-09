Βενζίνη και ντίζελ με πάνω από 2,2 ευρώ/λίτρο: Ποια περιοχή πρωταγωνιστεί στην ακρίβεια

Μια περιοχή της Ελλάδας βρίσκεται διαχρονικά στην κορυφή της λίστας με τους νομούς που προσφέρουν τις υψηλότερες τιμές καυσίμων.

Η ακρίβεια στα καύσιμα αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο «καυτά» ζητήματα για τους Έλληνες καταναλωτές, όμως τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο έχει λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Σε μια χώρα όπου το αυτοκίνητο παραμένει βασικό μέσο μετακίνησης και οι αποστάσεις – ειδικά στην περιφέρεια – δεν καλύπτονται εύκολα με εναλλακτικούς τρόπους, η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και συμπαρασύρει ολόκληρη την οικονομική αλυσίδα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή των περιοχών της χώρας όπου οι τιμές «χτυπούν κόκκινο». Συγκεκριμένοι νομοί της Ελλάδας ξεχωρίζουν για το υψηλό κόστος καυσίμων που καλούνται να πληρώσουν οι κάτοικοί τους, με την διαφορά στην τιμή να δικαολογείται λόγω του μεγαλύτερου μεταφορικού κόστους, της γεωγραφική απομόνωσης και της ζήτησης.

Στις Κυκλάδες οι υψηλότερες τιμές